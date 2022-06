Miejski Dzień Dziecka w parku w Stalowej Woli za nami. Dla wszystkich dzieci, które przybyły organizatorzy przygotowali multum różnorodnych atrakcji dostosowanych zarówno dla najmłodszych jak i nieco starszych dzieci.

1 czerwca Park Miejski zamienił się w teren pełen przygód i niespodzianek. Gry, zabawy, konkursy to tylko część atrakcji jakie przygotowano z myślą o najmłodszych.

Można było zobaczyć występy cyrkowców i animacje ze szczudlarzami, czy sprawdzić swoją równowagę chodząc po linie. Ponadto były warsztaty rękodzielnicze, malowanie twarzy, dmuchańce czy gigantyczne klocki.

1 czerwca uruchomiony został również wodny plac zabaw, który od razu znalazł swoich amatorów.

Impreza po raz kolejny została przygotowana we współpracy ze stalowowolską policją i strażą pożarną. Dobra zabawa i nauka; takie połączenie to sposób na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, które w przystępny i łatwy do zapamiętania sposób uczą się zasad kodeksu drogowego i bezpiecznych nawyków.

