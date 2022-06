Dla wielu miłośników przyrody maj i czerwiec to najpiękniejsze miesiące w roku. W Trzciankach już widać zmianę – pożegnano tulipany i oczekuje się na piwonie i róże. Ale pysznią się kolorami i kształtami także inne rośliny. Poniżej przeczytacie jakie.

Magiczne Ogrody Janowiec to rodzinny park tematyczny zbudowany na bazie autorskiej historii baśniowej. Położony jest w sąsiedztwie Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Janowca, nad którym dumnie stoi jeden z największych zamków dawnej Polski. Połączenie pięknego ogrodu, który porasta milion drzew, krzewów i kwiatów ze światem baśni stanowi o unikalności tego miejsca.

Piękno ogrodu

Dzisiaj przedstawiamy cztery ślicznotki, które już można oglądać w pełnej krasie w Magicznych Ogrodach. Niektóre z nich są dobrze znane z wyglądu ale często nie znamy ich nazw.

Kolkwicja chińska to prawdziwy rarytas w ogrodzie, ponieważ gdy zakwita, zwraca na siebie uwagę licznymi różowo białymi kwiatami, które rozwijając się, bardzo często przysłaniają liście. Pojedyncze kwiaty długości 2 cm są różowobiałe z żółtopomarańczową plamką w gardzieli. Kolkwicja należy do jednych z najmniej wymagających krzewów ozdobnych, jakie możemy uprawiać w ogrodzie. Z pewnością można ją polecić nawet największemu amatorowi.

Żylistek to piękny krzew ozdobny, który urodą swoich kwiatów zachwyca już od maja. Jest idealnym tłem dla innych krzewów i roślin uprawianych w ogrodzie. Nieduże wymagania glebowe sprawiają, że drzewka te łatwo się uprawia i pielęgnuje. Pochodzi z rodziny hortensjowatych, a jego ojczyzną jest Azja Wschodnia i Ameryka Środkowa.

Kalina koralowa kwitnie w maju i czerwcu. Jej kwiatostany wyglądają jak pompony lub są płaskie. Jest niewymagająca i odporna na mróz, rośnie szybko. Jej wymiary można łatwo korygować przez cięcie. Znosi je doskonale. Od setek lat jest obecna w polskich ogrodach. Jej kory używano jako leku, m.in. w tamowaniu krwawień, chorobach kobiecych i hemoroidach.

Czosnek ozdobny olbrzymi jest uprawiany z powodu efektownych kwiatostanów, które przypominają różowofioletowe kule o średnicy 15 cm, często wykorzystywane w bukietach. Są one ozdobne także po zaschnięciu i zawiązaniu nasion. Sadzone w sąsiedztwie innych roślin korzystnie na nie wpływają – odstraszają szkodniki. W wazonie zachowują świeżość przez kilkanaście dni. Zasuszone nadają się do zimowych kompozycji.

Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody do obejrzenia tych efektownych roślin osobiście.

Obudź w sobie radość dziecka

4 i 5 czerwca na gości Magicznych Ogrodów czekać będą beztroskie chwile! Czekać będzie przygoda i zabawa. W ten weekend w janowieckim parku czekają ogniste atrakcje i mnóstwo zabaw z ich mieszkańcami. W świat kuglarskich popisów zabierze chętnych niesamowity żongler Wyrwipałka w widowisku „Ogień, taniec dwa żywioły” (Dziedziniec, godz. 13:00 i 16:00). Do tego Tańce-Hulańce z włochaczami Mordolami, które przygotowały na te dni wiele zabaw. Mordol Witek czeka na wszystkie dzieci, które chcą zmierzyć się z nim w przeciąganiu liny i rozegrać wielki mecz z mieszkańcami Magicznych Ogrodów!

Nie zabraknie Wróżek Smużek, które o każdej pełnej godzinie zaproszą wszystkich do Tańca Radości, a ci, którzy odwiedzą Zamek Wróżek będą mogli zatańczyć na Wróżkowym Balu. Na scenie w Kwiatowej Dolinie żongler Wyrwipałka zaprosi wszystkich do świata zagadek w quizie „Kalambury i przypałki Krasnoluda Wyrwipałki” (godz. 12:00 i 15:00).

Śmiałkowie, którzy odwiedzą Gród Krasnoludów będą mogli stanąć do Krasnoludzkiego Szkolenia, aby wziąć udział z mieczem i tarczą w Turnieju Króla Eryka.

Poczuj rosnącą w Tobie siłę Radości i spędź niezapomniane chwile w Magicznych Ogrodach.

www.magiczneogrody.com , www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

www.instagram.com/magiczne_ogrody , https://pl.wikipedia.org/wiki/Magiczne_Ogrody