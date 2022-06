Pakowanie się na wyjazd w góry to nie lada wyzwanie. Zastanawiasz się w jaki sposób zmieścić do plecaka wszystko, co potrzebne i być przygotowanym na każdą ewentualność? Przeczytaj nasze wskazówki.

Dopasuj listę rzeczy do charakteru wyjazdu i do sezonu

Lista rzeczy, które zabierzesz na wyjazd w góry, powinna być zawsze dostosowana do charakteru wyjazdu, jego długości i okresu, w którym jedziesz. Inaczej będziesz pakować się na wyjazd do hotelu w dobrym standardzie, który będzie stanowił Twoją bazę wypadową do krótkich wędrówek, a zupełnie inaczej, jeżeli nastawiasz się na spanie długie piesze wycieczki i spanie w spartańskich warunkach w schroniskach. W tym pierwszym wypadku możesz wziąć większą walizkę i się nie ograniczać, w drugim należy dobrze przeanalizować, czy każda rzecz jest Ci naprawdę niezbędna – oznacza dodatkowe kilogramy do dźwigania. To oznacza konieczność ograniczenia liczby ubrań, warto również zdecydować się na miniaturowe wersje kosmetyków.

Ubrania i buty na wyjazd w góry

Jeżeli podczas wyjazdu w góry zależy Ci przede wszystkim na wędrówce, a nie wypoczynku w komfortowym kurorcie, wybieraj ubrania tak, aby przede wszystkim zapewniały Ci komfort i wygodę oraz były przystosowane do różnych warunków atmosferycznych: dobrze chroniły przed wiatrem i deszczem. Z tego powodu dobrze sprawdzi się odzież przeciwdeszczowa i termoaktywna. Z całą pewnością warto przygotować dobrej jakości cieplejszą bluzę lub kurtkę, która chroni przed deszczem, a jednocześnie przepuszcza powietrze. Do tego dwie pary wygodnych spodni i kilka podkoszulek. Podkoszulki czy bieliznę możesz w razie potrzeby szybko przeprać ręcznie w schronisku, bez problemu powinny wyschnąć na następny dzień.

Podstawą przy wyjazdach w góry są odpowiednie wyższe buty trekkingowe . Dodatkowo przyda się jedna para lżejszych butów takich jak zwykłe adidasy wrzucone na dno plecaka oraz klapki (np. japonki) pod prysznic i do chodzenia w pomieszczeniach.

Przygotuj się na wędrówkę!

Przygotowaliśmy listę najpotrzebniejszych rzeczy z każdej kategorii, którą warto potraktować jako wyjściową, modyfikując w zależności od potrzeb.