Stalowowolscy radni wyrazili zgodę na przystąpienie przez gminę Stalowa Wola do grona Członków Wspierających stowarzyszenie Podkarpacka Dolina Wodorowa z siedzibą w Rzeszowie.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi podkarpackiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE oraz jego wykorzystanie w energetyce, w tym cieplnej, transporcie i infrastrukturze oraz przemyśle.

Ponadto, do celów stowarzyszenia związanych z gospodarką wodorową należą m. in. tworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego, wspieranie działań biznesowych, prowadzenie prac naukowo-badawczych, podejmowanie działań na rzecz tworzenia optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach gospodarki wodorowej, organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami zainteresowanymi działaniami w obszarze gospodarki wodorowej, działanie na rzecz ochrony środowiska, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz podmiotów wspierających działalność stowarzyszenia, a także tworzenie programów edukacyjnych.

– Celem podjęcia uchwały jest wyrażenie zgody na przystąpienie przez gminę Stalowa Wola do grona Członków Wspierających Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa. Uchwała jest kontynuacją dialogu prowadzonego z Agencją Rozwoju Przemysłu SA oraz Tauron Wytwarzanie SA dotyczącego możliwości produkcji wodoru z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Stalowej Woli – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Udział Gminy Stalowa Wola w działaniach realizowanych przez stowarzyszenie pozwoli na wdrożenie do systemu edukacji informacji obejmujących technologie wodorowe w formie wykładów, warsztatów, czy nawet badań laboratoryjnych na różnych szczeblach szkolnictwa. Wpłynie to na podniesienie świadomości technologicznej oraz może stanowić czynnik inspirujący najmłodsze pokolenia do rozwoju w kierunku tego typu ekologicznych rozwiązań.

Nie wszyscy radni byli przekonani co zasadności tej inicjatywy. – Otóż ta uchwała, która ma taki charakter wyłącznie edukacyjny należy do tych projektów uchwał, które można odłożyć, bo znowu będziemy płacić składkę na kolejny związek. Może byśmy się powstrzymali, chociaż może cel jest szczytny, ale to jest stowarzyszenie, które jeszcze nie ma doświadczeń, zostało założone w styczniu tego roku – mówiła radna Joanna Grobel-Proszowska.

Jacek Śledziński z Urzędu Miasta wyjaśnił, że póki co nie została uchwalona żadna stawka dotycząca stawki członkowskiej.

– Wszystkie doliny wodorowe powstające na terenie kraju są wspierane przez premiera, przez ministerstwa. Udział gminy Stalowa Wola w tym stowarzyszeniu jako członka wspierającego pozwoli na branie czynnego udziału w działaniach zmierzających do poprawienia jakości klimatu oraz edukacji od najmłodszych lat w kwestii wykorzystania wodoru, który zdaje się być przyszłością paliw alternatywnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – mówił Śledziński.

Poinformował również, że są już stworzone prototypy urządzeń, które będą wdrażane w poszczególnych lokalizacjach.

Ostatecznie „za” zagłosowało 15 radnych, „przeciw” było 3 radnych, 5 „wstrzymało się” od głosu.