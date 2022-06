Na ostatniej sesji Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli gościem była dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Monika Pachacz-Świderska. Szefowa stalowowolskiej lecznicy mówiła o wzmacnianiu kadry, wprowadzeniu koordynatora opieki onkologicznej czy planach uruchomienia ośrodka psychologiczno-psychoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży przy szpitalu.

– W tej chwili mamy czterech stażystów, na stażu podyplomowym, jestem po rozmowie z nimi, cała czwórka zasili nasz szpital. Jedna pani doktor będzie robiła specjalizację z neonatologii, druga pani doktor będzie robiła z okulistyki, pan doktor z interny czyli z chorób wewnętrznych i czwarty pan doktor jeszcze nie jest do końca zdeklarowany, zastanawia się między radiologią, a kardiologią. Na oddziale wewnętrznym mamy zasilenie w dwóch kolejnych młodych lekarzy specjalistów gastroenterologii – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Koordynator opieki onkologicznej

Szefowa stalowowolskiej lecznicy poinformowała również o wprowadzeniu w szpitalu koordynatora opieki onkologicznej.

– Taka osoba u nas już funkcjonuje, mamy zakontraktowany z NFZ pakiet onkologiczny i dosłownie lada moment będzie można już z tego korzystać. To już się dzieje i pierwsi pacjenci przez ten pakiet w sposób taki pilotażowy u nas przechodzą – mówiła szefowa lecznicy. Koordynator będzie kontaktował się z pacjentem w sprawie umówienia terminu i miejsca badań czy konsultacji, tak aby zwłaszcza osoby starsze w sytuacji rozpoznania choroby nowotworowej nie musiały same radzić sobie z zawiłościami systemu.

Centrum telefoniczne

Dyrektor szpitala wspomniała również o planach uruchomienia jednego numeru telefonu czyli takiego centrum telefonicznego, które będzie ułatwiało komunikację ze szpitalem.

– W tej chwili ten system jest niewydolny i nieraz państwo macie problem żeby się dodzwonić w różne miejsca. Jesteśmy już po rozmowach z osobami, które wdrażały takie systemy w innych szpitalach, na bazie ich dobrego doświadczenia, też byśmy chcieli taką inicjatywę tu podjąć i państwu taki produkt zaprezentować. To będzie o tyle ułatwienie, że państwo jak już zapamiętacie jeden numer telefonu, to z tego numeru połączycie się w każde miejsce, które będzie wam potrzebne – mówiła Monika Pacharz-Świderska.

Opiekun medyczny i rzecznik praw pacjenta

– Rozmawiałam z jedną z pań doktor, młodą osobą pracującą już u nas kilka lat, zgodziła się przejąć na siebie bardzo ważną funkcję skupiającą prawa pacjenta czyli taki rzecznik praw pacjenta. Osoba, która będzie do dyspozycji pacjenta, osoba medyczna. Mamy w tym celu stworzony dział jakości i promocji w szpitalu. Bardzo państwa zachęcam do komunikacji z tym działem, do przedstawiania wniosków, do pisania do nas, zapraszam osobiście też do kontaktu – mówiła dyrektor szpitala.

Poinformowała również iż w placówce wprowadzono nowy zawód – opiekun medyczny. – Mamy szkołę na terenie Stalowej Woli kształcącą opiekunów. W tej chwili są opiekunowie medyczni zatrudniani – tłumaczyła Monika Pachacz-Świderska.

Zaplecze rehabilitacyjne poudarowe

W planach jest także reaktywowanie szpitalnego baru oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół szpitala.

– Chcielibyśmy stworzyć również małe zaplecze wczesnorehabilitacyjne poudarowe. To już byłby taki kompleks jeżeli chodzi o tą naszą neurologię. Mamy oddział neurologii, oddział udarowy, mielibyśmy wczesną rehabilitację poudarową. Ten oddział rehabilitacji w tym roku chcielibyśmy otworzyć i przygotowujemy się do tego tematu – mówiła Monika Pachacz-Świderska. W planach jest również utworzenie pododdziału neurochirurgicznego.

– Jeśli chodzi o kubaturę, infrastrukturę budowlaną, jak przyszłam tutaj do pracy w nowej roli poprosiłam pana starostę o pomoc w sfinansowaniu projektu i zaproszeniu fachowców, którzy nam prześwietlą infrastrukturę, ustawią szpital ergonomicznie. Mamy przewidzianą wizytację na jesieni tego roku. Osoby, które się zajmują infrastrukturą budowlaną w szpitalach w całej Polsce przyjadą do nas i spróbują nam ułożyć pewne rzeczy tak, żeby dla pacjenta było wszędzie blisko, po drodze i żeby nie musiał z jednego końca szpitala wędrować na drugi – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Centrum zdrowia psychicznego, ośrodek psychologiczno-psychoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży

Dyrektor szpitala mówiła również o funkcjonowaniu psychiatrii. – Jesteśmy już na liście ministerstwa zdrowia jako centrum zdrowia psychicznego, będziemy lada moment kontraktować tę usługę z NFZ. Centrum zdrowia psychicznego, to jest taka nowa odsłona psychiatrii – to oddział psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego, oddział dzienny i coś nowego co musi być w centrum zdrowia psychicznego czyli leczenie środowiskowe – w domu pacjenta. Będziemy obejmować naszą działalnością dwa powiaty stalowowolski i niżański – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Szefowa lecznicy wspomniała również o planach uruchomienie ośrodka psychologiczno-psychoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży przy szpitalu.

– Robimy lifting pewnych pomieszczeń żeby zaprosić dzieci i młodzież do pomocy. Zorganizowaliśmy grupę 14 osób, które chcą się zając tymi dziećmi. To też będzie opieka w warunkach domowych – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Prawdopodobny termin uruchomienia pracy ośrodka to lipiec. W planach szpitala jest także reaktywacja oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.