Powiat Stalowowolski przekazał ubrania oraz sprzęt dla członków Społecznej Straży Rybackiej. Jej działalność jest ważnym elementem systemu ochrony zasobów ryb.

Społeczna Straż Rybacka działa na terenie Powiatu Stalowowolskiego od 2000 roku. Obecnie liczy 26 członków. SSR współdziała z Państwową Strażą Rybacką, a do jej uprawnień należy: kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb – karty wędkarskiej i rejestru połowów, jeśli jest wymagany na łowisku, kontrola ilości, masy – wagi ryb i gatunków odłowionych ryb oraz przedmiotów służących do ich połowu (np. sprawdzenie zestawów) i akcesoriów do przetrzymywania ryb, zabezpieczenie porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza, w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, odbieranie za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu.

Końcem maja przedstawiciele Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stalowowolskiego w osobach: jej komendanta – Grzegorza Głowackiego oraz Adama Turosza i Krzysztofa Wojniaka, odebrali z rąk starosty stalowowolskiego Janusz Zarzecznego oraz wicestarosty Mariusza Sołtysa sprzęt, niezbędny do wykonywania obowiązków. Wśród przekazanego wyposażenia znalazły się: 4 radia, 5 lornetek oraz 4 komplety umundurowania z kamizelkami taktycznymi. Zakup został sfinansowany z budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

– Społeczna Straż Rybacka Powiatu Stalowowolskiego dobrze wywiązuje się z realizowanych w terenie zadań w zakresie przestrzegania przepisów o rybactwie śródlądowym. Jej członkowie wzorowo współpracują z Państwową Strażą Rybacką m.in. poprzez przeprowadzanie wspólnych kontroli w terenie. Należy podkreślić, że strażnicy społeczni nie pobierają za realizowane prace żadnych wynagrodzeń, dlatego tym bardziej doceniamy ich działania i chcemy je wspierać choćby poprzez zakup potrzebnego wyposażenia – mówi starosta Janusz Zarzeczny.