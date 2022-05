Za nami 26. kolejka stalowowolskiej „okręgówki”, w której lider z Niska urządził sobie festiwal strzelecki w meczu z Olimpią Pysznica.

Zaczęło się jednak znakomicie dla gości, bo już w 2. minucie objęli prowadzenie po trafieniu Grzegorza Tofila. Wyrównał w 10. minucie były piłkarz i były grający trener Olimpii, Piotr Młynarczyk, pięć minut później drugą bramkę dla Sokoła zdobył Jacek Stępień i od tego momentu gospodarze robili co chcieli. Szczególnie po przerwie, kiedy drużyna z Pysznicy zaczęła tracić siły. W ciągu dwudziestu minut goście stracili 6 bramek i mogą dziękować „sokołom”, że tylko tyle.

Wicelider z Nowej Sarzyny przegrał w Gorzycach. Do przerwy Unia prowadziła, po samobójczym golu Guściory, a po zmianie stron dominowali i to wyraźnie gospodarze, dokumentując to zdobyciem czterech bramek. Trzy było dziełem Marcina Chmiela, a jedno dołożył Grzegorz Szymanek, któremu piłkę idealnie dograł… Chmiel.

Zwycięstwo odniosły także rezerwy Stali, które tym razem wystąpiły w młodzieżowym składzie i poradziły sobie z doświadczoną i solidną drużyną Transdźwigu Stale.

SOKÓŁ – OLIMPIA 9:1 (3:1)

0-1 Tofil (2), 1-1 Młynarczyk (10), 2-1 Stępień (15), 3-1 Dziopak (28), 4-1 Młynarczyk (55), 5-1 Marut (57), 6-1 Kobylarz (65), 7-1 Szewczyk (70), 8-1 Janczyk (72), 9-1 Kobylarz (75)

SOKÓŁ: K.Moskal – Kloc (65 Buczek), Stępień, Drelich, Tabaka (65 Ecker), Marut (60 Kobylarz), Bigas, Serafin (60 F.Moskal), Dziopak (70 Janczyk), Szewczyk, Młynarczyk (73 Cichoń).

OLIMPIA: Ciuła – Mróz, Skrzypek, Łyp, K.Szwedo (60 Szado), M.Szwedo, Woś, Błażejowicz, Dybka, Bajgierowicz (76 Maślach), Tofil (58 Serwacki).

Sędziował Łukasz Kijak (Stalowa Wola). Żółte kartki: Drelich, Stępień – Skrzypek.

STAL II – TRANSDŹWIG 3:2 (2:1)

1-0 Książek (7), 2-0 Mucha (12), 2-1 Stąporski (43, 3-1 Książek (81), 3-2 Kabata (90 – rzut karny)

STAL: Konefał – Szifer, Nasylan, Pierzyk, Davidik, Fedejko, Sokołowski, Mucha, Książek, Burdzy, Pioterczak.

TRANSDŹWIG: Szczytyński – Duda, Pyszczek (46 Duda), Misiak, Skrzek, Franus, Rzepiela, Kabata, Nurzyński (75 Borkowski), Dziuba (83 Bochnak), Stąporski (84 Stępień).

Sędziował Juliusz Wieleba (Janów Lub.). Żółte kartki: Mucha, Fedejko – Rzepiela, Stąporski.

STAL GORZYCE – UNIA 4:1 (0:1)

0-1 Guściora (39 – samobójcza), 1-1 Chmiel (52), 2-1 Szymanek (55), 3-1 Chmiel 974), 4-1 Chmiel (86 – rzut karny)

STAL: Paterek – Przepiórka, Guściora, Winiarski, Bernaś – Machowski, Farian (46. Świąder), Kwiatkowski, Toś, Chmiel – Szymanek (77. Filipiak).

UNIA: Kolano – Wośko, Jandziński, Gnidec, Gnatek, Wiatr (83. Karwacki), Iskra, Błajda, Hanejko (67 Kusy), Madej, Łuczak.

Sędziował Robert Chmura (Stalowa Wola). Żółta kartka Toś.

SAN – ZDZIARY 2:1 (1:1)

0-1 Siudak (6), 1-1 Cichoń (10), 2-1 Brak (60)

SAN: Stój – K.Bąk, Siek, Kutyła, Białas, Brak (82 Siuta), Pięta, Kata (80 Kochan), Madej (66 Rainer), D.Cichoń, Mroczek.

ZDZIARY: Płoskoń – Startek, Cupak (68 Pchełka), Słowik, D.Bąk (60 Lebioda), A.Cichoń, Urbanik, Machaj, Siudak, Sobiło, R.Wojtas.

Sędziował Sylwester Rolek (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Madej, Brak – Płoskoń.

W pozostałych meczach 26. kolejki:

Pogoń – Brzyska Wola 6:0 (4:0), Bosak (27, 73), R.Drożdżal (5), Świeżawski (21), D.Drożdżal (32), Kowal (63), Wichry – Stal ND 2:4 (1:1), Stelmach (37), Laskowski (83) – Serafin (13, 81), Gorzelany (55, 76), Siarka II – Łowisko 0:0, pauzowała Azalia.

1. Sokół 24 58 19-1-4 84-25

2. Unia 25 54 18-0-7 61-24

3. Stal Gorzyce 24 52 16-4-4 67-26

4. Siarka II 25 48 15-3-7 75-31

5. Stal ND 24 42 13-3-8 47-41

6. Transdźwig 24 38 10-8-6 43-34

7. Stal II 25 36 11-3-11 59-49

8. Pogoń 24 35 11-2-11 30-33

9. Azalia 24 31 9-4-11 43-44

10. Zdziary 25 27 6-9-10 35-48

11. San 24 23 6-5-13 30-65

12. Olimpia 24 22 6-4-14 33-62

13. Łowisko 24 22 4-10-10 25-42

14. Brzyska Wola 24 14 4-2-18 22-77

15. Wichry 24 12 2-6-16 16-69

Najlepsi strzelcy: 21 – Szymanek (Stal Gorzyce), 17 – Anes Kherouf (Stal ND), 14 – Juda (Sokół).

27. kolejka, 4 czerwca: Zdziary – Azalia (12), Unia – San (17), 5 czerwca: Stal ND – Pogoń, Transdźwig – Siarka II, Łowisko – Wichry, Brzyska Wola – Sokół, Olimpia – Stal G. (wszystkie mecze o 17), pauzuje Stal II Stalowa Wola.