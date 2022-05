Dwóch Sebastianów zapewniło Tanwii Wólka Tanewska w meczu z Podlesianką. Trzy bramki dla lidera zdobył Pieróg (36, 55, 85), a dwie Bajek (2, 60). Dla gości gole strzelali… Mateuszowie, Kowalski dwie i jedną Sudoł. Tanew wygrała 5:3.

Komplet punktów zainkasował także wicelider z Jarocina. Jedenastka trenera Artura Lebiody pokonała Retmana Ulanów na jego stadionie 2:0. Wcześniej tylko jednej drużynie, Tanwi udało się wywieźć z boiska „flisaków” trzy punkty.

Gospodarze wystąpili bez grającego trenera i najlepszego strzelca Wojciech Tyczyńskiego i w pierwszej połowie byli równorzędnym rywalem. Dwa razy uratowała gości przed utratą bramki poprzeczka. Po przerwie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, z bliskiej odległości piłke do bramki Retmana skierował Łukasz Szpyra, a chwilę później wynik podwyższył Kamil Tarka i z gospodarzy zeszło powietrze. Jarocin „dowiózł” zwycięstwo 2:0.

W najbliższą sobotę (4 czerwca) wicelider będzie gościł lidera. Jeżeli wygra, to przewaga Tanwi stopnieje do jednego punktu. Wtedy o mistrzostwie i bezpośrednim awansie do „okręgówki” zadecydują wyniki dwóch ostatnich spotkań z udziałem obydwu zespołów. Tanew, po meczu z Jarocinem, czeka jeszcze mecz u siebie z Czarnymi Sójkowa i wyjazd do Jeżowego. Jarocin zmierzy się z Podlesianką u siebie i z Czarnymi.

Tylko punkt w meczu ze Staromieszczanką zdobyli piłkarze Sanu Rozwadów. Prowadzili po golu Radosława Proca, a kilka minut przed końcem meczu, wyrównał Maciej Baj. San wciąż nie jest… bezpieczny.

O pechu mogą mówić piłkarze Rotundy, którzy przegrali w Hucisku 0:1, tracąc gola w 3. minucie doliczonego czasu gry.

W innych meczach 23. kolejki: Podwolina – Sparta 0:2 (0:1), Cichoń, Misiak, Czarni – Advit 3:4 (2:0), Żak, Chaber, Sarzyński – Klocek, Szczerbaty, Machowski, Kolano, Łukowa – Jelna 0:1 (0:0), Miazga.

W tabeli: 1. Tanew – 63 pkt (br. 87:30), 2. Jarocin – 59 pkt (81:30), 3. Retman – 50 pkt (68:37).