Blisko 100 mln zł trafiło do samorządów z terenu powiatu stalowowolskiego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II edycja. Pieniądze na inwestycje otrzymał powiat stalowowolski oraz wszystkie gminy z terenu powiatu.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

– Chciałabym podziękować wam samorządowcom, za wspaniałą pracę, rząd, parlament jest od tego żeby patrzeć i zwiększać dochody budżetów, żeby było co dzielić, dzielić dla tych którzy stanowią o rozwoju małych ojczyzn. Gdyby nie samorządy nasza Rzeczpospolita Polska wyglądałaby zupełnie inaczej. Dzisiaj ten dzień jest bardzo urodzajny, bo wszyscy czekaliśmy na deszcz żeby trochę uprawy rolnikom podlał, a dzisiaj jeszcze spada deszcz pieniędzy na te przedsięwzięcia, które wy uważacie za strategiczne. Wszystko co z małych ojczyzn wychodzi przekłada się na naszą wielką, wspaniałą ojczyznę Polskę – mówiła na poniedziałkowej konferencji Janina Sagatowska, senator RP.

Wśród inwestycji, które uzyskały dofinansowanie znalazły się zadania kanalizacyjne, drogowe, oświatowe czy zdrowotne.

– Cała paleta inwestycji realizowanych na terenie ziemi stalowowolskiej, tych inwestycji, które samorządy wskazały, czyli nie rząd wskazuje co samorząd ma realizować, tylko samorząd wskazuje potrzebę, a rząd stwarza możliwości pozyskania na tę potrzebę ogromnych środków finansowych. Dość powiedzieć, że na inwestycje drogowe, kanalizacyjne wsparcie z Funduszu Polski Ład wynosi 95 proc. Nigdy w historii nie było takiego programu, który by niemal w 100 proc. mógł być wykorzystany do tego, aby realizować te najważniejsze inwestycje – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Powiat Stalowowolski

W drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład powiat stalowowolski otrzymał 15,2 mln zł. – Środki te przeznaczymy na dwa zadania. Jedno, bardzo duże zadanie to jest dokończenie inwestycji drogowej w gminie Pysznica. To jest droga biegnąca od Pysznicy w kierunku powiatu niżańskiego czyli przez Kłyżów i do granicy naszego powiatu z powiatem niżańskim. A drugie zadanie to jest termomodernizacja budynku szkoły „budowlanki”. Tam będzie gruntowna termomodernizacja, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, źródeł światła, fotowoltaika – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Gmina Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola otrzymała 35 mln zł dofinansowania. – Z pierwszego projektu będziemy chcieli rozbudować PSP nr 11, wybudować salę gimnastyczną przy szkole PSP nr 7, wybudować nowe przedszkole w miejsce przedszkola nr 12, po jego przenosinach do nowo budowanego żłobko-przedszkola. A z drugiego projektu powstaną 3 nowoczesne podwórka na ulicach Popiełuszki, Wolności i Ofiar Katynia – mówił Stanisław Sobieraj, przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

Gmina Bojanów

Gmina Bojanów otrzymała 11,5 mln zł na realizację trzech projektów. – Projekt drogowy, w którym łączymy zarówno przebudowę naszych dróg gminnych, dróg w miejscowościach Ruda, Stany, Bojanów, a także chcemy z tych środków finansowych zacząć pomalutku rozwiązywać problemy komunikacyjne jakie są w ciągu drogi wojewódzkiej 861. Chcielibyśmy wykonać chodnik przy tej drodze w miejscowości Korabina. Drugi projekt dotyczy modernizacji energetycznej budynków oświatowych na terenie naszej gminy. Głównie stawiamy na odnawialne źródła energii, chcemy poprawić funkcjonalność tych obiektów, a także takie rzeczy jak chociażby w przypadku budynku szkoły w Przyszowie i Bojanowie dostosować te obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tych dwóch obiektach chcemy wykonać windy. Kolejny projekt rozwijamy wspólnie z panem doktorem Zbigniewem Golą od 2014 roku. Koncepcja budowy w miejscowości Stany „Doliny Zdrowia” – to jest taki ośrodek, który docelowo ma być ośrodkiem leczniczo-wypoczynkowo-rehabilitacyjnym. Ten projekt ma zawierać Podkarpackie Centrum Badawczo – Rozwojowe balneologii. Rzeczą potrzebną do tego, żeby ruszyć z miejsca, są środki na odwiert badawczo-rozwojowy, ponieważ mamy potwierdzenie, z Państwowego Instytutu Geologiczny, że na głębokości około 470 metrów powinny być wody siarczanowe – mówił Sławomir Serafin, wójt gminy Bojanów.

Gmina Pysznica

Gmina Pysznica otrzymała dotację w wysokości 9 mln zł na realizację dwóch projektów. – Pierwszy dotyczy termomodernizacji 3 szkół na terenie gminy Pysznica, w miejscowościach Jastkowice, Kłyżów, Krzaki oraz zainstalowania instalacji fotowoltaicznych na wszystkich czterech szkołach w naszej gminie. Drugi projekt dotyczy wymiany oświetlenia na terenie całej gminy Pysznica wraz z instalacją oprogramowania smart city, dzięki, czemu będziemy mogli znacznie obniżyć koszty jeżeli chodzi o oświetlenie na terenie naszej gminy oraz poprawić bezpieczeństwo dzięki temu, że to oświetlenie będzie działać dłużej nić do tej pory – mówił Łukasz Bajgierowicz, wójt gminy Pysznica.

Gmina Radomyśl nad Sanem

Gmina Radomyśl nad Sanem otrzymała 9 mln zł na realizację dwóch projektów. – Pierwszy z nich to budowa sieci kanalizacyjnej w Żabnie, to będzie jeden z etapów, realizacji tej inwestycji. Kolejne środki będą przeznaczone na budowę chodników przy drogach wojewódzkich na terenie naszej gminy. Będą to 4 odcinki chodników przy dwóch drogach wojewódzkich, a więc kierujemy tutaj swoją uwagę na poprawę bezpieczeństwa szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego – mówił Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.

Gmina Zaklików

Gmina Zaklików w drugiej edycji Polskiego Ładu otrzymała 9 mln zł. – Pierwszy wniosek dotyczy modernizacji obiektów infrastruktury społecznej na terenie naszej gminy, drugi związany jest z przebudową, rozbudową i modernizacją sieci drogowej. Trzeci wniosek to cyfryzacja wodociągów, chodzi o wymianę wodomierzy, na wodomierze z odczytem elektronicznym które usprawnią i poprawią jakość obsługi naszych mieszkańców – mówił burmistrz miasta i gminy Zaklików. Środki zostaną przeznaczone na kolejny etap przebudowy i rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Miejskiego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaklikowie. Modernizacji doczekają się drogi w miejscowościach Lipa, Goliszowiec, Zaklików, Dąbrowa, Antoniówka.

Gmina Zaleszany

Gmina Zaleszany również otrzymała 9 mln zł wsparcia. Środki te przeznaczone zostaną na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanach. – W budynku będą mieściły się Gminny Ośrodek Kultury, gminna biblioteka czy gminna kuchnia, która będzie obsługiwała wszystkie szkoły. To jest nowy rozdział w dziejach gminy Zaleszany. Kolejne pieniądze przeznaczamy na modernizację oświetlenia na terenie gminy – mówił Paweł Gardy, wójt gminy Zaleszany.