Stalowowolscy radni dali zielone światło na przystąpienie gminy Stalowa Wola do spółki pn. EUROPARK TWO i wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości.

– Miasto wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu powołuje spółkę, która będzie na dzień dzisiejszy dedykowana dla zrealizowania transakcji sprzedaży nieruchomości dedykowanej dla SK Nexilis, ale być może w przyszłości będzie zarządzającym całym obszarem strategicznego parku inwestycyjnego – wyjaśnia Tomasz Miśko, dyrektor tarnobrzeskiego oddziału ARP.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli jednym z najdłużej omawianych punktów była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Stalowa Wola do spółki pn. EUROPARK TWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie i wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości o powierzchni 56 hektarów. Okazuje się, że zawiązanie spółki jest konieczne, bo miasto samo nie może sprzedać działki konkretnemu nabywcy, tylko musi ogłosić przetarg.

– Konieczność utworzenia tej spółki była dla radnych pewnym zaskoczeniem, ponieważ omawiając inwestycję koreańską w Stalowej Woli cały czas przedstawiano nam, że sprzedaż działki zasili budżet gminy i w budżecie zapisaliśmy 143 mln zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym nieruchomości koreańskiej. (…) Moje pytanie brzmi skąd weźmiemy te 143 mln zł, bowiem nie doczekałam się odpowiedzi konkretnej w jakim procencie budżet gminy Stalowa Wola będzie uczestniczyć w sprzedaży gruntu firmie koreańskiej w tej spółce – mówiła radna Joanna Grobel-Proszowska.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny stwierdził, że od początku była mowa o spółce i aporcie.

– Cały proces, który był planowany i zakładany do budżetu obejmował plan aportu nieruchomości do spółki celowej utworzonej z ARP. Ten plan obejmował aport nieruchomości wielkości 150 hektarów. Na ten moment mamy plan komercjalizacji 56 hektarów. Chcielibyśmy ze względu na dynamikę procesu inwestycyjnego koreańskiego inwestora SK Nexilis nie blokować tych działań, tylko dokonać już tej pierwszej decyzji, która umożliwi rozpoczęcie tej inwestycji. Jeżeli chodzi o plan budżetu on był liczony na podstawie tych 150 hektarów. Kolejne uchwały, które są w porządku obrad dotyczące zakupu nieruchomości, a jednocześnie uchwalenia planu miejscowego dla strategicznego parku inwestycyjnego i studium, będą podstawą do dalszych czynności pozyskania gruntu, zamiany z Lasami Państwowymi, a później oferowania inwestorom – mówił włodarz miasta.

Poinformował także, że w trakcie procesu rejestracji nastąpi kilka zmian dotyczących spółki, która docelowo powinna nazywać się Euro Park Stalowa Wola, a siedziba spółki powinna być na terenie miasta Stalowej Woli.

– Jeżeli chodzi o udział w sprzedaży to planowane jest, że 98 proc. udziałów, które będą stanowić wartość aportową nieruchomości plus zysk dzielony w połowie pomiędzy udziałowcami, a więc miastem Stalowa Wola i ARP będzie stanowił wpływ do budżetu miasta. Plan jest taki, aby spłata udziałów miasta przez ARP czyli wpływ do budżetu miasta z tych transakcji nastąpił w grudniu tego roku budżetowego – tłumaczył prezydent.

Dodał, że plan budżetu obejmuje również sprzedaż nieruchomości deweloperskich (Osiedle Leśna). Realizacja jest tu jednak zależna od uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który obecnie jest procedowany.

