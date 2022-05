W 26. kolejce stalowowolskiej „okręgówki” Stal II Stalowa Wola pokonała sąsiada z ligowej tabeli, Transdżwig Stale 3:2.

Drużyna trenera Sławomira Adamusa bardzo dobrze rozpoczęła to spotkanie, bo już po 12. minutach prowadziła 2:0. Pierwszą bramkę zdobył uderzeniem po ziemi zza linii pola karnego Mateusz Książek, a pięć minut później podwyższył Filip Mucha. 18-letni pomocnik Stali zdecydował się na strzał z około 25 metrów, po którym piłka wylądowała w górnym rogu bramki zespołu ze Stalów.

Pod koniec pierwszej połowy błąd przy wyprowadzaniu piłki popełnił Łukasz Konefał i goście skorzystali z prezentu, zdobywając kontaktową bramkę. Jej autorem był Przemysław Stąporski, który sfinalizował dokładne dogranie Mirosława Kabaty.

W drugiej połowie Transdźwig dążył do wyrównania, ale to Stal zdobyła bramkę. Po raz drugi w tym dniu do siatki trafił Mateusz Książek. W doliczonym czasie gry, Kabata zmniejszył rozmiary porażki, wykorzystując rzut karny.

STAL II STALOWA WOLA – TRANSDŹWIG STALE 3:2 (2:1)

1-0 Książek (7), 2-0 Mucha (12), 2-1 Stąporski (43, 3-1 Książek (81), 3-2 Kabata (90 – rzut karny)

STAL: Konefał – Szifer, Nasylan, Pierzyk, Davidik, Fedejko, Sokołowski, Mucha, Książek, Burdzy, Pioterczak.

TRANSDŹWIG: Szczytyński – Duda, Pyszczek (46 Duda), Misiak, Skrzek, Franus, Rzepiela, Kabata, Nurzyński (75 Borkowski), Dziuba (83 Bochnak), Stąporski (84 Stępień).

Sędziował Juliusz Wieleba (Janów Lub.). Żółte kartki: Mucha, Fedejko – Rzepiela, Stąporski.