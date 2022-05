Zmarła Maria Mirecka – Loryś – Komendantka Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet, działaczka na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie. Miała 106 lat.

„Odeszła od nas Pani Mjr. Maria Mirecka-Loryś. Zasłynęła bohaterską, patriotyczną pracą w Narodowej Organizacji Wojskowej, AK i Narodowym Zjednoczeniu Kobiet. Całe życie poświęciła walce o wolną i suwerenną Polskę. Pozostanie wzorem dla kolejnych pokoleń. Cześć Jej Pamięci” — przekazał wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Marcin Warchoł

Maria Mirecka – Loryś urodziła się 7 lutego 1916 roku w Ulanowie, jako siódme dziecko z ośmiorga rodzeństwa. W 1921 rodzina Mireckich zamieszkała w Racławicach. Dwa lata przed wybuchem II wojny światowej Maria ukończyła gimnazjum w Nisku i rozpoczęła studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Niestety musiała je przerwać. W ślad za starszym rodzeństwem zaangażowała się w działalność Młodzieży Wszechpolskiej.

Po wybuchu drugiej wojny światowej zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Wiosną 1940 została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, a później komendantką Okręgu Rzeszowskiego. Równolegle była kierownikiem sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego Stronnictwa Narodowego i kurierką Komendy Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej.

Po wojnie Maria Mirecka wznowiła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zagrożona ponownym aresztowaniem, podając się za obywatelkę Luksemburga, w grudniu 1945 roku opuściła Polskę. Z grupą kilkunastu działaczy narodowych, przez Czechy i Niemcy dotarła do obozu II Korpusu gen. Andersa pod Ankoną, tam poznała swego przyszłego męża, oficera rezerwy Henryka Lorysia. W październiku 1946 roku, już jako małżonkowie wyjechali do Anglii, a w styczniu 1952 roku do USA, gdzie aktywnie zaangażowała się w pracę organizacji polonijnych.

W latach 70. Maria Mirecka-Loryś razem z siostrą Heleną wyjeżdżała do Związku Radzieckiego, z pomocą dla Polaków, szczególnie kombatantów i łagierników. Ze względu na to, że przewoziła zabronione wówczas dewocjonalia, zyskała przydomek „przemytniczka Boża”.

Maria Mirecka-Loryś została odznaczona między innymi Krzyżem Walecznych i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.