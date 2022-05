W 1876 roku do Majdanu Golczańskiego sprowadziła się kobieta będąca już w niemłodym wieku: poorana bruzdami twarz, zdeformowane latami ciało, „napiętnowana wysadzonym okiem, które całej fizyognomii nadawało wyraz niemiły i wstrętny.” A jednak owa niewiasta potrafiła u mężczyzn wzbudzać miłość niezwykle „szaloną i namiętną.”

Sprawa przeciwko Marynie Biały prowadzona przez rzeszowski sąd pod koniec XIX stulecia jest jednym z bardziej sensacyjnych procesów kryminalnych tamtych lat. Powszechnie uznawana za czarownicę kobieta, mimo niemłodego wieku i szpetnej urody, zmieniała kochanków jak rękawiczki, przy okazji ogałacając ich z pieniędzy. Ostatecznie oskarżona o zabójstwo zawisła na szubienicy. Zanim jednak do tego doszło, jej życie obfitowało w mroczne przygody.

Zakochany w sąsiadce

Z zachowanych dokumentów wiemy, że Maryna Biały w latach siedemdziesiątych XIX wieku mieszkała w Rakszawie pod Rzeszowem. Jej mąż, Maciej „mały, chudy człeczyna o idiotycznem wejrzeniu, był w całem tego słowa znaczeniu – do niczego, to też pozostawał on pod pantoflem, a raczej pod podkutym butem swojej małżonki, która przyuczyła go do ślepego posłuszeństwa.” Małżeństwo doczekało się syna, Jana. Chłopiec w roku 1876 liczył sobie lat 15.

Nie posiadając żadnego majątku rodzina żyła z pracy rąk. Sąsiadem Białych był Jan Meichert, bogaty włościanin posiadający duże gospodarstwo. Meichertom powodziło się wyjątkowo dobrze. Mieli troje dzieci, dobrze prosperujące gospodarstwo i szacunek mieszkańców Rakszawy. I właśnie w 1876 roku w rodzinie Meichertów na świat przyszedł koleiny syn. Nowonarodzonego należało ochrzcić, a to oznaczało huczną uroczystość. Ojciec rodziny uznał, że z tej okazji powinien zaprosić do swojego domu sąsiadkę, z którą do tej pory nie utrzymywał praktycznie żadnych kontaktów.

Tak też zrobił. Maryna chętnie zaproszenie przyjęła. Od tego momentu międzysąsiedzkie stosunki nabrały rozpędu, którego nikt we wsi się nie spodziewał. Jan Meichert zakochał się w Marynie po uszy. Była to naprawdę szalona miłość, gospodarz porzucił rodzinę, gospodarstwo i przeniósł się do sąsiadki. Za namową niemłodej kochanki sprzedał swój majątek, „wyzuwając dzieci swe z ojcowizny i pozostawiając je wraz z matką bez środków do życia; za sprzedane pieniądze zaś kupił gospodarstwo gruntowe dla Maryannay w Majdanie golczańskim, i wraz z nią przesiedlił się do tej wsi.”

Wywar z widłaku

Relacje w nowo założonej rodzinie były nietypowe. Rolę gospodarza w golczańskim majątku pełnił Meichert, a gospodynią została Maryna. Jej prawowity mąż, Maciej, jedynie przez grzeczność był w tym domostwie tolerowany i został sprowadzony do roli służącego. Ów układ nie trwał jednak długo. Maryna widząc, że pieniądze Meicherta się skończyły, ostygła w uczuciach i chciała pozbyć się kochanka. Atmosfera w domu stawała się coraz bardziej napięta. Co rusz wybuchały sprzeczki i kłótnie, które szybko przerodziły się w regularne bijatyki. Maryna żaliła się mieszkańcom Majdanu, że Bóg ją pokarał Meichertem i radziła się sąsiadek, jak pozbyć się niewygodnego kochanka. „We wsi panowało jednak powszechne, głębokie przekonanie, że Maryna jest czarownicą i potęgi swych czarów użyła, by usidlić Meicherta, zatem odpowiadano jej wszędzie – kiedyś go sobie oczarowała, to go masz.”

Zdesperowana Maryna próbowała nawet kupić w aptece truciznę, ale miejscowy farmaceuta stanowczo odmówił takiej usługi. Mimo skomplikowanej sytuacji biedny Meichert nadal kochał Marynę i o porzuceniu kobiety nie chciał słyszeć. Czasem tylko, w chwilach, gdy pamięć przywodziła mu obraz pozostawionych w nędzy żony i dzieci, w przypływie rozpaczy, błagał Marynę na klęczkach by udała się z nim „do czarownicy w Dembnie”, bo ta jedynie mogłaby zdjąć miłosny urok. Kobieta ani myślała wybierać się w tą podróż. Jedyne na co się zgodziła, to na przyrządzenie wywaru z „widłaku”, który miał ponoć moc złamania czaru. Meichert miksturę wypił i w wyniku silnego zatrucia przez dobę walczył o życie.

Jednak widłak nie wpłynął w najmniejszym stopniu na siłę jego uczuć do Maryny i mężczyzna nadal, choćby jeden dzień nie widząc kochanki, wpadał w silną melancholię. W dodatku czując, że kobieta coraz bardziej go nienawidzi, zaczął szukać sposobu na ponowne zjednanie sobie jej życzliwości.

Zakochany flisak

Wymyślił, że wybuduje dla Maryny nowiutką stodołę. Ale poważną przeszkodę stanowił brak pieniędzy. W tamtych czasach solidny grosz można było zarobić na flisie. Meichert długo ważył decyzję, bo flis oznaczał kilkutygodniowe rozstanie z umiłowaną. „Ludzie mówili, że chodził jak struty, nie jadł, nie pił, wreszcie jednak przemógł się silną wolą, wstąpił na tratwę i odpłyną.” Daleko woda go nie poniosła, bo już po godzinie rejsu poczuł tak silną tęsknotę, że postanowił przed wyruszeniem w świat zobaczyć swoją ukochaną jeszcze raz. Dobił do brzegu i z butelką wódki ruszył do domu pożegnać się z Maryną. Była jasna, kwietniowa noc 1877 roku…

Ośmiu kochanków

Od tej pożegnalnej nocy minęło dziewięć lat. Do Majdanu Golczańskiego już Meichert nie powrócił – przepadł jak kamień w wodę. Ludzie dopytywali początkowo Marynę o kochanka, ta jednak szybko ucinała rozmowy: pojechał na flis. Ludzie z niedowierzaniem kręcili głowami, szeptali po między sobą, ale z czasem sprawa poszła w zapomnienie. A Maryna i tak niczym się nie przejmowała, prowadziła życie wesołe, zmieniając co rusz kochanków, których od momentu zniknięcia Meicherta mieszkańcy Majdanu naliczyli co najmniej ośmiu. Kobieta wykorzystywała mężczyzn finansowo, a ogołoconych z pieniędzy i majątku – porzucała.

Poczekaj, sprawimy się z tobą…

„Po latach dziewięciu, w chwili, gdy sądziła się najbezpieczniejszą, Opatrzność użyła do wyświecenia tajemniczego zniknięcia Meicherta, własnego jej syna, obecnie już 24-letniego Jana Białego.” Chłopak potrzebował pieniędzy, próbował więc od parobka Kluza wyegzekwować pięciozłotowy dług.

Gdy Kluz usiłował się wymigać od oddania pieniędzy, usłyszał od syna Maryny: „poczekaj, sprawimy się z tobą jak z Meichertem.” Jak błyskawicznie słowa te dotarły do mieszkańców Majdanu i okolic możemy się domyślać po fakcie, że już na drugi dzień żandarm Jan Topolnicki rozpoczął śledztwo w tej tajemniczej sprawie. Przyciśnięty przez Topolnickiego syn Maryny zeznał, że przed dziewięcioma laty „Meichert kwietniowej nocy przyszedł do ich chałupy i traktował matkę wódką. Maryna odepchnęła go od siebie, a gdy on upadł, pochwyciła grube polano i uderzyła go w skroń.”

Maryna zeznała, że uderzywszy Meicherta w skroń pozbawiła go w jednej chwili życia, i w tym momencie do chaty wszedł obcy mężczyzna, który widząc co się stało, zaproponował pomoc w zagrzebaniu trupa. Maryna skorzystała z pomocy i wraz z nieznajomym pogrzebała zwłoki w lesie. I rzeczywiście w miejscu wskazanym przez kobietę śledczy znaleźli czaszkę i kości mężczyzny w wieku 30-40 lat. Na czaszce nie było żadnych śladów uszkodzeń.

Prokuratura C.K. Cesarstwa postawiła Maryannie Biały zarzut morderstwa, Macieja Biały oskarżyła o współudział w zbrodni, a Jan Biały miał odpowiadać za rozmyślną pomoc w przestępstwie.

Czaszka kochanka

Ruszyła rozprawa przed rzeszowskim sądem. Niezwykłe emocje publiczności obserwującej proces wzbudził widok czaszki Meicherta leżącej na stole przed trybunałem.

„Do tej czaszki wyciągała Białowa ręce, wołając ku niej: wstań i zaświadcz o mojej niewinności! „Nieboszczyk jednak nie powstał z grobu, a sędziowie przysięgli na zadane im pytanie co do Maryanny Białowej w kierunku zbrodni morderstwa, jednogłośnie potwierdzającą dali odpowiedź, wskutek czego sąd ogłosił wyrok skazujący ją na powieszenie.” Maciej i Jan Biały uniknęli kary ze względu na przedawnienie.

Bartłomiej Pucko