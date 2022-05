Program „Droga do zysku” to kolejny pomysł zarządu LiuGong Dressta Machinery w Stalowej Woli na poprawę sytuacji spółki. Przedstawiono go na majowych spotkaniach z załogą LDM. Równocześnie zapowiedziano zwolnienia grupowe.

O sytuacji w stalowowolskim LiuGongu szeroko pisaliśmy w lutym br., przy okazji 10-lecie przejęcia od Huty Stalowa Wola biznesu maszyn budowlanych przez chiński koncern Guangxi Group Machinery Co. Ltd. Sytuacja ta nie jest dobra, a w firmie realizowany jest 3-letni plan naprawczy.

Teraz, na majowych spotkaniach z załogą, szefostwo LDM przedstawiło nowy program o nazwie „Droga do zysku”. Przewiduje on optymalizację zatrudnienia, wdrożenie nowej technologii i produktów (spycharka TD-16N), rozwój sieci dystrybucji i pozyskanie nowych rynków oraz sprzedaż Zakładu Zespołów Napędowych. Zarząd zapowiedział też zwolnienia grupowe, czyli przekraczające 30 osób, ale jeszcze nikt nie dostał wypowiedzenia.

– Plan „Droga do zysku” jest częścią 3-letniego programu naprawczego LiuGong Dressta Machinery. Jeśli zaś chodzi o zwolnienia grupowe, to sprawa ta będzie teraz przedmiotem rozmów ze związkami zawodowymi – powiedział Sztafecie” Marek Kałwak, członek zarządu LDM.

Przypomnijmy też, iż w spółce nie doszło na początku roku do porozumienia w sprawie podwyżek płac, a po zakończonych fiaskiem rozmowach i podpisaniu protokołu rozbieżności, w spór między związkami a zarządem LDM włączył się rządowy mediator. Do tej pory odbyły się dwie tury rozmów z jego udziałem. Po wybuchu wojny w Ukrainie (wcześniej LDM eksportował także na Wschód swoje wyroby), zarząd poprosił o miesięczną przerwę w rozmowach, by raz jeszcze przeliczyć swoją ofertę i przedstawić nową. Kolejne spotkanie z mediatorem ma się odbyć 30 maja.

– Sytuacja jest złożona, tym bardziej w kontekście zapowiedzianych zwolnień grupowych. To już kolejny plan naprawczy, więc trudno się dziwić, że pracownicy są sceptyczni – komentuje Witold Sieczkoś, przewodniczący „Solidarności” w HSW.

Przypomnijmy, strona społeczna domagała się 500 zł podwyżki dla każdego pracownika LiuGong Dressta Machinery (w tym 300 zł obligatoryjnie) od 1 kwietnia, z wyrównaniem od 1 stycznia.

Ze swej strony zarząd LDM proponował regulację płac od 1 kwietnia, połączoną z wartościowaniem stanowisk pracy i wartościowaniem pracownika. W tym zawarta była podwyżka 250 zł, ale nie dla wszystkich. Zarząd proponował też włączenie w 100 proc. bonusu sprzedażowego (dawny tzw. jubileusz) do płacy zasadniczej oraz 40 proc. bonusu z tytułu Karty Hutnika. Z pozostałych 60 proc. bonusu za KH zarząd proponował utworzyć premię.