Wspaniała uczta smaków na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli już od 27 do 29 maja! Najlepsze Żarciowozy po raz kolejny zjadą do Stalowej Woli, by przez trzy dni zapewnić dobrą zabawę dla dużych i małych, okraszoną smakami z różnych zakątków świata.

Żarciowozy to swoiste food trucki – zyskujące coraz większą popularność mobilne bary i restauracje, serwujące dania z całego świata. Od 27 do 29 maja takie restauracje na kółkach zaparkują na Placu Piłsudskiego, by rozpieszczać stalowowolskie podniebienia smakami kuchni meksykańskiej, azjatyckiej, amerykańskiej, polskiej i nie tylko.

Nie możecie przegapić tego wydarzenia. Żarciowozy będą do dyspozycji mieszkańców w piątek od godziny 15 do 21, w sobotę od 12 do 21 i w niedzielę od 12 do 20.