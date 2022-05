Tym razem ich święto przypada w czwartek, więc nie będą obecne w parku, ale pamiętamy o nich i składamy najserdeczniejsze życzenia.

Magiczne Ogrody to jedyny w Polsce rodzinny park tematyczny, zbudowany na podstawie autorskiej baśni. Leży w pobliżu malowniczego Kazimierza i Janowca, nad którym unosi się jeden z największych zamków dawnej Polski. Na 18 hektarach rośnie tu milion drzew, krzewów i kwiatów. Wśród nich absolutnie wyjątkowe tulipany, piwonie, róże, budleje, lawenda czy fiołki. Spacer wśród tych pięknych kwiatów powoduje zachwyt i niezapomniane wrażenia zapachowe.

Czas dla rodziny

Jeśli słyszycie, że janowiecki park jest miejscem dla osób od 2 do 100 lat, to nie powinniście się dziwić. Po pierwsze dlatego, że to park rodzinny a po drugie z dziećmi mogą tu przyjeżdżać nie tylko rodzice ale także dziadkowie. Ale niezależnie od wieku, każdy może poczuć w sobie radość dziecka i przeżyć swoistą podróż w czasie. Wszyscy członkowie rodzin mają do wykonania różne zadania. Mamy mają wreszcie czas na rozmowę ze swoimi pociechami, tatusiowie i dziadkowie mogą siłą mięśni uruchomić swoim dzieciom karuzele. Cała rodzina przeżyje niezwykłą przygodę, o której będą opowiadać przez wiele dni. Można powiedzieć, że mamy mogą mieć tu swoje święto codziennie. Dzieci oczywiście też.

Większość gości bawi się w magicznych Ogrodach cały dzień. Tu każda chwila jest wyjątkowa, bo przeżycia są autentyczne. Jest tu mnóstwo miejsc do relaksu i budowania więzi rodzinnych podczas zabawy i rozmowy. Można przeżyć pozytywne emocje podczas wspólnej aktywności na oryginalnych atrakcjach. W Ogrodach najmłodsi poczują się dorośli i samodzielni, dokonując wyborów i mierząc z różnymi wyzwaniami. W Magicznych Ogrodach Wasze relacje się wzmocnią.

Roztańczony ogród wróżek

Gdy nadchodzi pełnia wiosny, Wróżki Smużki skrzętnie pielęgnują swój ogród, malując go wszystkimi kolorami kwiatów. 28 i 29 maja na gości czeka roztańczony ogród i kolorowe tańce. Każdy będzie mógł magiczną różdżką zaczarować świat w Magicznych Ogrodach. O godz. 13:00 i 16:00 na Dziedzińcu rozpocznie się wielka rewia tańca i radości. Wróżki smużki wraz z Mordolami i innymi mieszkańcami tej magicznej krainy zaproszą wszystkich do wspólnej parady do Zamku Wróżek, gdzie zabawom i tańcom nie będzie końca!

W Krasnoludzkim Grodzie chętni wezmą udział w szkoleniu aby z mieczem i tarczą stanąć do bojowego turnieju.

O każdej równej godzinie mieszkańcy Magicznych Ogrodów zaproszą Cię na Dziedziniec do wspólnej zabawy i tańca radości.

Brama Lubelszczyzny

Już dziś zaplanuj wizytę w największej atrakcji turystycznej Lubelszczyzny, w której spędzisz co najmniej cały dzień z najbliższymi.

Magiczne Ogrody zostały uznane w zeszłym roku za najlepszy w Polsce park dla rodzin z dziećmi (Katarzyna Węgrzyn „Gdzie w Polsce na weekend”). Rok wcześniej po raz trzeci otrzymały tytuł najlepszej rodzinnej atrakcji turystycznej w Polsce. Organizatorem plebiscytu był portal Dziecko w Podróży. Janowiecki Ogród, dzięki głosom internautów trzykrotnie zajął pierwsze miejsce w plebiscycie Top Atrakcje organizowanym przez portal turystyczny PolskieSzlaki.pl.

www.magiczneogrody.com , www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

www.instagram.com/magiczne_ogrody , https://pl.wikipedia.org/wiki/Magiczne_Ogrody