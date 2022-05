Spotkanie poetyckie otworzył Grzegorz Męciński, który przywitał przybyłych gości, wśród których byli m.in. rodzina, przyjaciele, grono pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli, radna miasta Maria Chojnacka oraz radna powiatu Zofia Ciesielska-Grela, Jarek Szado – znany reżyser pokazów mody i ceniony stylista.

Dalszą część spotkania poprowadziła Beata Sudoł–Kochan, recenzentka tomiku „Zlepkość retrospekcji”, która przybliżyła tematykę zbiorku: „Już sam tytuł zbiorku wskazuje w jakim kierunku podąży autorka. Przy pomocy wybranych osób i wydarzeń będzie mówiła o przeszłości. Fragmentami spojrzy w tył aby skleić je w całość. Pomimo, że jest to debiut literacki w twórczości początkującej autorki możemy wydzielić konkretne kręgi tematyczne, dzięki którym „zlepkość” staje się całością”.

Natalia Męcińska podczas wieczorku opowiedziała przybyłym gościom o powstawaniu liryków, tomiku i jego redakcji, której dokonali Kazimierz Linda i Grzegorz Męciński. Również nieco przybliżyła swoje literackie plany na przyszłość.

– Mój pierwszy wiersz napisałam w podstawówce. Tyle, że wtedy jeszcze nie czułam tego, co piszę i często robiłam to na siłę. Wydaje mi się, że nie byłam do tego wystarczająco dojrzała, (…). Również przez to, że moi rodzice byli z poezją związani, to pewnie próbowali mnie do tego przyciągnąć. Moje własne utwory, takie od siebie po prostu zaczęłam pisać dopiero w gimnazjum. Pierwszą nagrodę dostałam w 2014 roku w konkursie „Słowem i pędzlem” oraz „Znajomy śpiew ptaków” – wtedy też otrzymałam pierwsze miejsce. W 2017 wyróżnienie w konkursie „Gdy słowa dojrzewają”, a także wyróżnienie w zeszłorocznym Wrzecionie. Inspiracje czerpię z życia. Z tego, co mnie otacza – jako człowieka. Przeżycia, smutki, żale – to coś, co spotyka nas wszystkich. Ukazuję też pewne refleksje i przemyślenia – mówiła podczas spotkania Natalia.