Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Danuta Stanielewicz po latach pracy odeszła na zasłużoną emeryturę. Prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, radni miejscy oraz współpracownicy pani dyrektor uroczyście pożegnali ją podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Danuta Stanielewicz pracownikiem socjalnym była od 1981 roku. Dzięki ciekawym inicjatywom i wielu dokonaniom zapisała się na trwałe w historii stalowowolskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Praca w pomocy społecznej, to jest praca z człowiekiem. Jest to trudna praca, bo związana z problemami ludzkimi, które staramy się rozwiązywać. Nie my je mamy rozwiązywać, tylko pomagać rozwiązywać przez ludzi, którzy do nas się zgłaszają, albo którzy są zgłaszani przez inne osoby prywatne, instytucje – zaznaczyła Danuta Stanielewicz.

Gratulując dotychczasowych sukcesów zawodowych prezydent miasta złożył serdeczne życzenia Danucie Stanielewicz: spełnienia wszystkich planów, zamysłów i oczekiwań oraz, aby nowy etap w życiu przynosił jej wiele satysfakcji.