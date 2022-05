W Mińsku Mazowieckim odbył się się 5. Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w Brazylijskim Jiu-Jitsu. Ponownie w rolach głównych wystąpili najmłodsi fighterzy FightSport Stalowa Wola. Wychowankowie trenera Pawła Kunysza wywalczyli 6 tytułów mistrzowskich, cztery wicemistrzowskie i zdobyli trzy medale brązowe.

W tym największym i najbardziej prestiżowy w Polsce turnieju dla młodych grapplerów, na sześciu matach stoczono ponad 500 pojedynków w formule Gi (kimona). Nie zawiedli reprezentanci stalowowolskiego klubu, którzy od kilku dobrych lat należą do krajowej elity.

W kategorii do lat 12 mistrzem Polski w kategorii wagowej do 30 kg został Jakub Mazurek. W finale pokonał Maksymiliana Pachacza (Klub Walki Grappler Mińsk Maz.) 4:2.

W kategorii do lat 16 (junior młodszy) w grupie zaawansowani w wadze do 55 kg złoty medal wywalczył Adrian Kaczmarek. W pojedynku finałowym pokonał Antoniego Rosę (Klub Walki Grappler) 7:0.

Na najwyższym stopniu podium stanął Paweł Łokaj (junior młodszy U-16, kategoria wagowa do 81 kg). Jemu złoty medal zapewniły wygrane nad Krzysztofem Kisielewiczem (Dragon/s Den/Ze Radiola Poland Warszawa) 2:0 i Bartkiem Skrzypczakiem (Zenith BJJ Wrocław) 11:0.

Czwartym złotym medalistą został Szymon Sołowiej (junior młodszy, kategoria wagowa 50 kg). W finale pokonał Olafa Piętkę z FightSport Nowy Sącz) 11:0.

W rywalizacji juniorów do lat 18 mistrzostwo Polski w kategorii wagowej +89,3 kg wywalczył Alex Iwasieczko. Także on musiał stoczyć w fazie finałowej dwie walki, żeby odebrać złoty medal. W pierwszej pokonał – decyzją sędziów – Jakuba Kulaczaka (Dragon’s Den/Ze Radiola Poland Warszawa), a w drugiej Marcelego Świetlikowskiego (Katana Berserkers Team Szczytno) 7:0.

Mamy także mistrzynię Polski! Z medalem złotym do Stalowej Woli, Angelika Sieradzka. W finale kategorii do 66 kg juniorek młodszych do lat 16, pokonała Vanessę Domagałę (Dragon/s Den/Ze Radiola Poland Warszawa) 9:0.

Wicemistrzami Polski zostali: Kacper Szczęch (U-12 początkujący, waga do 50 kg), Franek Partyka (U-12 początkujący, waga do 45 kg), Igor Gruszczyk (U-14 zaawansowani, waga do 41 kg), Wiktor Krasnowski (U-18 zaawansowani, waga do 69 kg), a brązowe medale zdobyli: Jakub Świeca (U-14 zaawansowani, waga do 41 kg), Alan Wiecki (U-14 początkujący, waga do 50 kg), Damian Stadnik (U-14 zaawansowani, waga do 50 kg).