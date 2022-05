W 8. Rajdzie Rzeszowiak Hoffman, zaliczanym do Rajdowych Mistrzostw Południa oraz Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w Konkursowej Jeździe Samochodem, w kategorii kierowców nielicencjonowanych najlepsza okazała się załoga Automobilklubu Stalowa Wola, Jakub Niemiec i Mateusz Bodniak.

Rywalizację zawodowców wygrał Krzysztof Stańdo ze Stradomki koło Bochni, pilotowany przez Dariusza Gurdziołka, jadący Renaultem Clio.

Uczestnicy rajdu ścigali się na odcinkach specjalnych zlokalizowanych w okolicach Boguchwały i Lubeni. Trasa tegorocznego rajdu składała się z 8 odcinków specjalnych oraz prologu, o łącznej długości ponad 48 kilometrów. Zawodnicy trzykrotnie pojawili się na OS Lubenia (7,94 km), a dwukrotnie rywalizowali na zapętlonym odcinku Niechobrz (7,87 km) oraz w Boguchwale (1,64 km). Ostatnim akordem zmagań był tzw. Power Stage – 4 km odcinek na fragmencie OS Niechobrz.

6 załóg Automobilklubu Stalowa Wola

Organizatorzy rajdu zadbali, by jego trasa była wymagająca, o czym najlepiej świadczy ilość aut i załóg, którym udało się go ukończyć. Spośród 22 zawodników rywalizujących w cyklu Rajdowych Mistrzostw Południa do mety dojechało 14, a w KJS wystartowało 37 załóg, zaś na metę dotarło 27.

Na starcie rajdu stanęło 6 załóg z Automobilklubu Stalowa Wola. Najlepiej spisał się Jakub Niemiec z Mateuszem Bodniakiem jadący Fiatem Seicento. Wygrali klasę Fiat, wyprzedzając o 26,3 s Patryka Szalachę i Macieja Banasia. Na trzeciej pozycji dojechała druga załoga stalowowolskiego Automobilklubu: Andrzej Michałek/Magdalena Michałek (Fiat Seicento). Dla Niemca i Bodniaka to pierwsze zwycięstwo w klasyfikacji generalnej rajdu.

Jerzy Niemiec i Tomasz Saganowski zwycięzcami kategorii Open 2WD

Dobrze spisały się pozostałe nasze załogi. W klasie czwartej, na najniższym stopniu podium stanął Dawid Janeczko pilotowany przez Adama Tchórzewskiego, a w rajdzie okręgowym w klasie open 2WD zwyciężył Jerzy Niemiec z pilotem Tomaszem Saganowskim (Honda Civic), pokonując Radosława Ćwięczka i Adriana Mroszczyka (Peugeot 208 w specyfikacji R2). Na podium, na drugim miejscu stanęła także załoga: Olaf Jeziorski/Patryk Kurczobiński (Renulat Clio A), rywalizująca w klasie Rally N1. Pecha mieli, Jacek Janeczko i Damian Plęs, którzy z powodu awarii ich fiata nie ukończyli rajdu.

Nawiązali współpracę z serwisem ATM Rally Team

– Nasz kalendarz na ten rok przewidywał głównie cykl rajdów „Tarmac Masters”, a wszystkie inne imprezy mieliśmy traktować jako… dodatek treningowy. Następnym planowanym naszym startem miała być 5 Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM Super Sprint 2022 „Flisak”, przypadająca na połowę czerwca, ale stwierdziliśmy, że nasze tempo jest lepsze niż zakładaliśmy sobie przed sezonem i że trzeba iść za ciosem, i 5 czerwca zaliczymy jeszcze mielecki super sprint. Chciałbym się jeszcze podzielić z naszymi kibicami super nowiną! Udało nam się nawiązać współpracę z serwisem ATM Rally Team, z którymi jedziemy resztę cyklu wspomnianego Tarmaka. Już nie możemy się tego doczekać, bo jest to dla mnie i Mateusza bardzo fajna sprawa i poniekąd spełnienie małego rajdowego marzenia – powiedział Kuba Niemiec.