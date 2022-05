Stalowowolski magistrat ogłosił przetarg pn. „Zakup sprzętu audio-video na potrzeby Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Stalowej Woli” . Oferty w przetargu można składać do 30 maja.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu: Canon XF 605 (lub równoważny) kamera reporterska , Manfrotto Twin Carbon (lub równoważny) statyw video, Akurat ULA-1 (lub równoważny) lampa do kamery, Sennheiser EW 112P G4 (lub równoważny) – mikroport zestaw bezprzewodowy, Sennheiser ew 135 P G4-B (lub równoważny) – zestaw bezprzewodowy kamerowy 626- 668 MHz, SENNHEISER IE 4 (lub równoważny) słuchawki (do kamery), Sennheiser HD 280 PRO (lub równoważny)słuchawki studyjne, Edius X PRO (lub równoważny) aplikacja do montażu video, GlareOne oświetleniowy Air A275 (lub równoważny) statyw studyjny z pokrowcem, amortyzacja powietrzna 3 szt., Manbily MFL-06 Mini 4500mAh CRI 96 (lub równoważny) lampa z funkcją PowerBank +Głowica Kulowa 2 szt., GlareOne LED 600D (lub równoważny) Studyjna Lampa LED, GlareOne Softbox 60x90cm (lub równoważny), GlareOne Blenda 5w1, (lub równoważny) 90x120cm z uchwytem (Zestaw 5 różnych ekranów: biały, złoty, srebrny, czarny oraz dyfuzor (5w 1).

Sprzęt i wyposażenie winne być fabrycznie nowe i kompletne (z pełnym okablowaniem) oraz oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz winne pochodzić z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej, a także być objęte gwarancją producenta.

