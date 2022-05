23 maja strażacy ze Stalowej Woli obchodzili Dzień Strażaka. Na uroczystości wręczono odznaczenia, mianowania i medale. Nie zabrakło najważniejszych władz, zarówno samorządowych jak i strażackich.

W tym roku przypada 30. rocznica powołania w Polsce Państwowej Straży Pożarnej. Stąd poniedziałkowe obchody w Stalowej Woli miały jeszcze bardziej uroczysty charakter. Liczna grupa strażaków zaprezentowała się w odświętnych, galowych mundurach przed zaproszonymi gośćmi.

Głównym punktem Dnia Strażaka było wręczenie dyplomów, medali, nagród pieniężnych. 19 stalowowolskich strażaków odebrało awanse na wyższe stopnie służbowe.

Wręczono też odznaczenia: Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” udekorowani zostali: kpt. Marek Dul, asp. Paweł Dyl, asp. sztab. Mariusz Dziadura, mł. bryg. Mariusz Sabat, mł. bryg. Marcin Wróblewski oraz asp. Ireneusz Siembida.

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali: st. kpt. Krystian Nieradko, st. kpt. Damian Sabat, st. kpt. Paweł Ryś, asp. Paweł Krasoń, mł. asp. Paweł Bieleń, st. on. Szymon Kasak, dh Grzegorz Idec, st. kpt. Dawid Sagan, st. kpt. Sławomir Staniszewski, st. asp. Sławomir Bąk, st. ogn. Dariusz Bieniek, st. ogn. Marcin Korzonek, st. ogn. Janusz Lesiczka, st. ogn. Anna Szymańska-Koń, st. kpt. Adam Kochanowicz, asp. sztab. Bogusław Rzeźnicki, mł. asp. Damian Wyka, st. on. Paweł Kołodziej oraz mł. ogn. Mateusz Pikor.

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał kpt. Marek Dul. Z kolei Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej otrzymali: st. bryg. Leszek Zieliński, kpt. Sylwester Młynarczyk oraz mł. asp. Krystyna Pawelec.

Podczas święta strażaków ogłoszono również zwycięzcę plebiscytu na Strażaka Roku. Tym razem został nim asp. Paweł Dyl.

W imieniu wszystkich odznaczonych i awansowanych, przełożonym podziękowała mł. bryg. Magdalena Staniszewska.

– Te odznaczenia przyjmujemy jako wyraz podziękowania i uznania za naszą codzienną i odpowiedzialną służbę na rzecz drugiego człowieka. Niedawno koleżanka wysłała mi ranking najbardziej poważanych zawodów wśród Polaków. Na pierwszym miejscu jest zawód strażaka. Możliwe, że wynika to z wszechstronności naszych działań kojarzonych z niesieniem pomocy ludziom na każdej płaszczyźnie. Czy to jest pożar, wypadek drogowy, pomoc w poszukiwaniu osób zaginionych, ratownictwo wysokościowe, wodne, chemiczne. Tam jesteśmy właśnie my – strażacy. To uznanie społeczeństwa zobowiązuje nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz ofiarniejszej służby – mówiła Magdalena Staniszewska.

