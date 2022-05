Dawny browar Resseguierów przy ul. Sandomierskiej to jedna z architektonicznych pereł Niska, które niszczeją. Będący własnością „Społem” PSS Nisko obiekt chciał kupić za 540 tysięcy złotych samorząd miasta i po gruntownej modernizacji przenieść tu Miejską Bibliotekę Publiczną. Niestety, plany włodarzy Niska spełzły na niczym.

Budynek należący do PSS-u, znajdujący się przy ulicy Sandomierskiej w sąsiedztwie Powiatowego Urzędu Pracy, ma niezwykle bogatą historię. Jest jedną z namacalnych pamiątek, jakie pozostały w Nisku po jego dobrodziejach Marii i Oliverze Resseguier. Właśnie w tym budynku, którego wyremontowaną już połowę zajmuje Środowiskowy Dom Samopomocy, na przełomie XIX i XX wieku funkcjonował browar. Browar Piwny Parowy, bo taką nosił nazwę, należał do hrabiostwa Marii i Olivera Resseguier. Kolejnym jego właścicielem był Maksymilian Francke, który w 1911 roku kupił od Resseguierów majątek w Nisku. Nazwę browaru zmieniono na Brauerei in Nisko. Od kilkudziesięciu lat dawny browar jest własnością „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Nisku, która prowadziła w nim piekarnię.

Chcieli kupić browar Resseguierów

W jesienią zeszłego roku burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk, podczas sesji Rady Miejskiej, zwrócił się do radnych z prośbą o zgodę na nabycie przez gminę budynku należącego do PSS-u. Jak tłumaczył wówczas burmistrz, dawny browar, byłby idealnym miejscem na ulokowanie w nim biblioteki miejskiej.

– Temat nie jest nowy, zawsze mówiłem, że będziemy szukać budynku pod godziwe pomieszczenia dla biblioteki miejskiej. Dzisiejsze zakwaterowanie w piwnicach PSP nr 5 miało być chwilowe. Przewijały się różne koncepcje lokalizacji biblioteki. Ale wydaje mi się, że najlepszą koncepcją, przede wszystkim lokalizacyjną, ale również pod kątem metrów kwadratowych, które są potrzebne do funkcjonowania biblioteki i czytelni dużej, multimedialnej, jest budynek należący do PSS-u. Musimy dbać o to, co otrzymaliśmy w spadku, czyli o historię naszego Niska. Nie chciałbym, żebyśmy podejmowali inną decyzję. Ten budynek musi wrócić we władanie gminy. Więcej tłumaczeń tu nie potrzeba

– mówił w październiku burmistrz Waldemar Ślusarczyk.

Niestety, pomimo negocjacji z władzami PSS-u, niszczejącego budynku nie udało się zakupić

Kilka dni temu niżański burmistrz poinformował, że niszczejącego budynku nie udało się kupić.

– Zakończyły się negocjacje z PSS-em Nisko. Nie dogadaliśmy się odnośnie zakupu budynku po byłym browarze Resseguierów. Nie dogadaliśmy się, choć zarząd PSS-u był za kwotą, którą zaproponowaliśmy. Natomiast walne zgromadzenie doszło do wniosku, że jest to za niska kwota. Kwota jaką zaproponowałem za zakup tego budynku to 540 tys. zł. Walne zgromadzenie nie przystało na naszą kwotę mówiąc także, że jest tam piekarnia

– przyznał.

Wybudują nową siedzibę biblioteki

Fiasko rozmów z PSS-em, zmusiło władze Niska do dalszych poszukiwań nowego lokum dla MPB.

– Zmotywowało mnie to do dalszej działalności. Radny Tadeusz Wolak zaproponował kiedyś wybudowanie nowej biblioteki mówiąc, że będzie to tańsze. Skalkulowaliśmy to i okazało się, że wybudowanie nowej biblioteki będzie o wiele tańsze. Różnica to około 2 mln zł na dzień dzisiejszy

– przyznaje burmistrz Ślusarczyk .

Gdzie powstanie nowa biblioteka?

– Chcemy ją wybudować w miejscu w którym był dotychczas Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy 3 maja. Budynek, który już za chwilę opuści OPS nie nadaje się do dalszego remontu, jest tam jednak duży plac i jest możliwość wybudowania trzykondygnacyjnego budynku, w którym zapewnimy komfortowe działanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku. Będzie to dobre miejsce

– mówi burmistrz.

