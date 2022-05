Gmina Pysznica przygotowuje się do realizacji zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz budynku zaplecza socjalnego”. – Ze względu na wysokie koszty wykonania inwestycji zadanie zostanie podzielone na dwa etapy – informuje Witold Pietroniec, zastępca wójta gminy Pysznica. Przetarg na pierwszy etap inwestycji ma zostać ogłoszony jeszcze w tym kwartale.

Pierwszy przetarg na modernizację stadionu sportowego w Pysznicy został ogłoszony początkiem marca br. W ówczesnym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma, której propozycja finansowa opiewała na blisko 17 mln zł. W związku z tym, że propozycja w znaczący sposób przewyższała kwotę jaką gmina zamierzała przeznaczyć na tę inwestycję przetarg został unieważniony.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach

– Ze względu na wysokie koszty wykonania inwestycji zadanie zostanie podzielone na dwa etapy. W I etapie zostanie wykonana przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego, przeniesienie i zadaszenie trybuny sportowej, zagospodarowanie terenu wokół stadionu oraz budowa budynku socjalnego w stanie surowym. Jeszcze w tym kwartale zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tego etapu inwestycji. Zakończenie realizacji I etapu planowane jest na III kwartał 2023 r. II etap będzie obejmował roboty wykończeniowe budynku socjalnego, zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc parkingowych oraz budową oświetlenia kompleksu lekkoatletycznego. Realizacja II etapu jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Realizacja tego etapu robót planowana jest na 2023 rok – informuje Witold Pietroniec.

Szeroki zakres prac inwestycji sportowej

Planowane zadanie swoim zakresem obejmuje roboty rozbiórkowe i demontażowe, a także budowę kompleksu lekkoatletycznego, w skład którego wchodzi: bieżnia lekkoatletyczna 6-torowa prosta oraz okrężna z nawierzchni poliuretanowej typu sandwich wraz z rowem do biegu z przeszkodami, skocznia do skoku w dal i trójskoku z nawierzchni poliuretanowej typu sandwich, skocznia do skoku wzwyż z nawierzchni poliuretanowej typu sandwich, rzutnia do pchnięcia kulą.

W ramach zadania zaplanowano także budowę boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o wymiarach 64×100 m, budowę budynku zaplecza socjalnego, przesunięcie oraz zadaszenie istniejącej trybuny sportowej. W ramach zadania wykonane zostaną również elementy infrastruktury technicznej i towarzyszącej.

W połowie maja gmina ogłosiła też przetarg pn.: Przebudowa urządzeń i sieci elektroenergetycznych związanych z realizacją inwestycji: Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz budynku zaplecza socjalnego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

