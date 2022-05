W sobotę, 21 maja, został otwarty ostatni odcinek drogi ekspresowej S19 łączący Rzeszów z Lublinem. Dzięki drodze Niedrzwica Duża – Kraśnik mieszkańcy Podkarpacia uzyskali również szybkie połączenie z Warszawą, a kierowcy z woj. lubelskiego ekspresowo dotrą do autostrady A4.

Przypominamy, że jako pierwszy w czerwcu 2021 r. oddany został odcinek S19 od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie. W październiku i grudniu 2021 roku nadeszła kolej na dziewięć kolejnych fragmentów Via Carpatii w woj. lubelskim i podkarpackim. To łącznie blisko 92 km, które znacząco skróciły czas przejazdu. Kierowcy otrzymali do dyspozycji odcinki pomiędzy węzłami: Lublin Węglin – Niedrzwica Duża, Kraśnik Północ – Zdziary oraz Rudnik nad Sanem – Sokołów Małopolski.

Przed tegorocznym weekendem majowym kierowcom udostępniono odcinek z mostem na Sanie, Zdziary – Rudnik nad Sanem. Teraz do ruchu został oddany ostatni element trasy S19 Lublin – Rzeszów, czyli ok. 20 km między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem.

S19. Niedrzwica Duża – Kraśnik

Oddany do użytku 21 maja odcinek S19 jest najdłuższy spośród sześciu budowanych w woj. lubelskim. W ramach inwestycji powstało m.in. 17 obiektów inżynierskich, w tym 12 wiaduktów, dwa przejścia dla dużych zwierząt, most i dwie kładki. Na tym odcinku wykonano ok. 1,4 mln m3 wykopów, czyli odpowiednik ok. 400 basenów olimpijskich. Materiał użyty do nasypów, o objętości ok. 1,2 mln m3, pozwoliłby wypełnić niemal w połowie piramidę Cheopsa. Łącznie na odcinku ułożono ok. 2,25 mln m2 masy bitumicznej, co zakryłoby powierzchnię ok. 315 boisk piłkarskich. Do budowy obiektów mostowych wykorzystano 2,5 tys. ton stali (jedną czwartą materiału wykorzystanego do budowy wieży Eiffla) i ok. 23 tys. m3 betonu (wypełniłby sześć basenów olimpijskich).

Podróż krótsza o około 90 minut

Dzięki temu odcinkowi podróż samochodem pomiędzy granicami Lublina i Rzeszowa skróci się do ok. 90 minut. Przed rozpoczęciem budowy S19 podróż ta, przy zwiększonym ruchu, trwała nawet dwukrotnie dłużej. Teraz kierowcy z woj. lubelskiego szybciej dotrą do autostrady A4, a dalej do Krakowa czy Katowic. Mniej czasu zajmie też przejazd trasą z Rzeszowa do Warszawy poprzez S19 i S17, która przejmie ruch z obecnej DK9 i S7.

S19. Remont odcinka Sokołów Małopolski – Jasionka

Droga ekspresowa S19 połączy w przyszłości Kuźnicę na przejściu granicznym z Białorusią oraz Barwinek na granicy ze Słowacją. Jej długość wyniesie ok. 577 km, z czego pomiędzy Białymstokiem i Barwinkiem będzie pokrywała się z przebiegiem szlaku Via Carpatia. Obecnie w realizacji, w systemie projektuj i buduj, jest ponad 221 km, w przetargu ponad 93 km, a w przygotowaniu ok. 84 km.

Na początku maja GDDKiA ogłosiła przetarg na dobudowę drugiej jezdni na odcinku Sokołów Małopolski – Jasionka. Po jej ukończeniu cała trasa pomiędzy Lublinem i Rzeszowem będzie miała przekrój dwujezdniowy.

