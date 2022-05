Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło we wtorek, 17 maja, na drodze krajowej nr 77 w Wierzawicach. Kierujący samochodem ciężarowym marki Mercedes-Benz nie zachował należytej ostrożności podczas jazdy, w wyniku czego samochód wraz z naczepą wypadł z drogi i się przewrócił. Nie było osób rannych.

We wtorek, w godzinach popołudniowych, policjanci leżajskiej komendy prowadzili czynności na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w terenie zabudowanym, na drodze krajowej numer 77 w Wierzawicach. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, kierujący ciężarowym mercedesem, 52-letni mieszkaniec Władysławowa nie zachował należytej ostrożności podczas jazdy, zjechał z drogi, doprowadzając do wywrócenia pojazdu.

W wyniku zdarzenia doszło do rozszczelnienia cysterny i wydostania się płynu, który był w niej przewożony.

Sprawca kolizji był trzeźwy, a za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem. Nie było osób rannych. Droga w tym miejscu była zablokowana do późnych godzin nocnych.

