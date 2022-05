31-letni mieszkaniec Tarnobrzega będąc w parku wybierał przypadkowo napotkane dziewczynki i obnażał się w ich obecności. Sprawca już usłyszał zarzuty popełnionych przestępstw. Za ten czyn grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.



13 maja tarnobrzescy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie Parku Dzikowskiego, nieznany mężczyzna obnaża się przed nieletnimi dziewczynkami.

Policjanci kiedy zapoznali się z rysopisem mężczyzny, zaczęli sprawdzać parkowe alejki, skwery oraz przyległy teren. Rozpytywali również napotkanych spacerowiczów i rowerzystów, lecz żadna z tych osób nie widziała sprawcy.

Tego samego popołudnia, dwie nastolatki w wieku 14 i 15-lat, będące w parku zauważyły mężczyznę w zaroślach z opuszczonymi spodniami, który zaczął się przed nimi obnażać. Przestraszone zadzwoniły do swoich rodziców.

Po niespełna godzinnych poszukiwaniach, funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, w rejonie ul. Sikorskiego, którego ubiór odpowiadał podanemu w rysopisie. Sprawca na widok policjantów próbował uciekać, oddalając się ścieżką w pobliskie zarośla. 31-letni mieszkaniec Tarnobrzega został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu. Został przesłuchany i usłyszał już zarzuty.

Zebrany materiał dowodowy trafił do tarnobrzeskiej prokuratury. Na jego podstawie prokurator wobec 31-latka zastosował, środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do małoletnich. Za obnażanie się przed nieletnimi może mu grozić kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

O dalszych losach mężczyzny będzie teraz decydował sąd.

Czytaj również:

4-latek chciał wyjść przez balkon. Pijani rodzice spali obok