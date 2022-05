„Moja ilustracja do twórczości Marii Konopnickiej” – to hasło konkursu plastycznego, którego organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku i działające przy bibliotece Stowarzyszenie „Nowe możliwości”. Jego rozstrzygnięcie miało miejsce w środę, 11 maja.

Konkurs „Moja ilustracja do twórczości Marii Konopnickiej” dedykowany był uczniom szkół podstawowych z tereny gminy i miasta Nisko. Jego celem było zarówno upowszechnianie wśród dzieci utworów Konopnickiej, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, jak i rozwijanie zdolności plastycznych oraz wyobraźni twórczej młodych osób. Co więcej, cieszył się sporą popularnością, bo do niżańskiej biblioteki wpłynęło aż 57 prac.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem instruktora ds. plastyki Anny Seroki – Szoja, oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI. Doceniono szczególnie te prace, które były pomysłowe, wykonane estetycznie i samodzielnie. W pierwszej kategorii wiekowej przyznano 8 nagród oraz 10 wyróżnień, natomiast w drugiej przyznano 3 nagrody.

Organizatorami konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku i działające przy bibliotece Stowarzyszenie „Nowe możliwości”.