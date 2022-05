Pierwsze niżańskie zmagania ortograficzne odbyły się 14 maja w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nisku. „Chrząszcz brzmi w trzcinie”, bo takie właśnie hasło otrzymało I Niżańskie Dyktando przyciągnęło wielu zainteresowanych, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności językowe. Na najlepszych czekały atrakcyjne nagrody.

„Niezależnie czy jesteś niżanką, zalipianką, żoliborzanką czy chochołowianką, marzysz, by urządzić ogródek ziołowy. Cud-miód, gdy jest vis- á -vis okna kuchni. Niekiedy jednak rach-ciach i kolendra, lubczyk, rukiew wodna, rzeżucha i wiele ciepłolubnych ziółek, pochodzących ze Śródziemnomorza, wędruje na parapet rozgrzany żarem południowego słońca” – to zaledwie fragment dyktanda, z którym zmierzyć się musieli mistrzowie orografii z Niska.

W konkursie chodziło o to, by zwrócić uwagę na świadomość językową oraz kulturę języka polskiego, a także szerzyć szacunek do języka ojczystego. Dyktando miało charakter otwarty. Mogły wziąć w nim udział wszystkie osoby zainteresowane, bez względu na wiek. Swoje językowe umiejętności sprawdziło 30 uczestników. Były to osoby w różnym wieku. Najmłodsi mieli 11 lat, najstarsi 70 plus.

Tekst dyktanda przygotowała niżańska polonistka Grażyna Gorczyca. Tematem był świat roślin, a dokładniej „Ziołowy ogródek, czyli niby-bajka”. Prace oceniała trzyosobowa komisja w składzie: Grażyna Gorczyca, Ewa Błądek i Urszula Bąk, a w rolę lektorów wcielili się Urszula Bąk i Marek Urban.

Zwycięzcą I Niżańskiego Dyktanda „Chrząszcz brzmi w trzcinie” został Tomasz Hojda, który otrzymał nagrodę o wartości 500 zł. Dobrze poszło również Edycie Iskrze, która zajęła drugie miejsce i zgarnęła nagrodę w wysokości 300 zł. Zaraz za nimi, na miejscu trzecim, była z kolei Elżbieta Dziechciarz. Jej nagroda wyniosła 200 zł.

Nagrody w postaci talonów do Empiku ufundowała Gmina i Miasto Nisko, a nagrodzeni odebrali je z rąk zastępcy burmistrza Zbigniewa Kotuły oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku Iwony Nemeczek.

Organizatorami dyktanda była niżańska biblioteka oraz działające przy niej Stowarzyszenie „Nowe możliwości”.

Wydarzenie honorowym patronatem objął burmistrz gminy i miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk.