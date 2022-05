Były starosta stalowowolski, radny miejski, działacz związkowy i kandydat na prezydenta Stalowej Woli w roku 2010, został wybrany przez Radę Nadzorczą na prezesa Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola.

61-letni Wiesław Siembida studiował ekonomię i obsługę turystyczną, jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ukończył też studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie. W Stali zastąpił na stanowisku prezesa Grzegorza Czajkę, który ze względu na coraz słabsze wyniki sportowe 3-ligowej drużyny i coraz „gęstszą” atmosferę w klubie, złożył rezygnację wraz z prokurentem, Andrzejem Zielińskim.

To właśnie poprawa wizerunku klubu i klimatu, jaki zrobił się wewnątrz i wokół niego, będzie głównym zadaniem nowego prezesa Stali. Wiesław Siembida ma także zadbać o prawidłowe relację kibiców z klubem, a także zaprosić do współpracy sponsorów. Na to liczy prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, który przedstawił nowego prezesa na konferencji prasowej w PCPN.

Wiesław Siembida na własną prośbę zawnioskował o pensję w wysokości tysiąca złotych brutto. Będzie miał również zmniejszony budżet. Prezydent Nadbereżny zakomunikował, że miasto nie będzie już tak hojnie rozdawać pieniędzy piłkarzom. W sezonie 2022/23 klub będzie musiał zadowolić się kwotą 700 tys. zł.

