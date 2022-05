W najbliższą niedzielę, 22 maja, w Rzeszowie, odbędzie się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług”. Terytorialsi będą przysięgać przed Urzędem Wojewódzkim.

Żołnierze szkolenia podstawowego, tzw. szesnastki (od 16-tu dni szkolenia) są za półmetkiem swojej drogi do złożenia przysięgi wojskowej. Obecnie na poligonie w Nowej Dębie ochotnicy intensywnie zgłębiają praktyczną wiedzę od doświadczonej kadry instruktorskiej m.in. nt. budowy i eksploatacji sprzętu wojskowego, szkolenia strzeleckiego czy pierwszej pomocy. Ćwiczą również rzut granatem ćwiczebnym, który w praktyce wygląda tak samo, jak granatem bojowym.

Terytorialsi na szesnastce

– 16 dni to dopiero początek. Cały cykl szkolenia żołnierza Terytorialnej Służby Wojskowej trwa 3 lata. Pierwszy rok to szkolenie indywidualne, gdzie stawia się na pogłębienie wiedzy, którą ochotnicy zdobyli na szkoleniu podstawowym. Drugi rok to szkolenie specjalistyczne, na którym zgłębiają wiedzę ukierunkowaną do swojej specjalności wojskowej, np. saper, medyk, strzelec wyborowy, łącznościowiec czy też w grupie dowódczej. Trzeci rok to etap zgrywający na poziomie pododdziału. Każdy etap kończy się 14-dniowym, poligonowym szkoleniem zintegrowanym – wyjaśnia st. szer. Magdalena Mac, p.o. oficera prasowego 3PBOT.

Jak wygląda szkolenie w WOT?

Cały proces szkolenia został przemyślany. Nie mniej ważne jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Podstawowe uzbrojenie żołnierza WOT to karabinek 5,56 mm MSBS Grot. Zależnie od stanowiska służbowego i pełnionej funkcji w pododdziałach lekkiej piechoty można jeszcze spotkać m.in. lekki moździerz piechoty LMP-2017, karabiny wyborowe, samopowtarzalne pistolety VIS 100 czy wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin.

Zajęcia prowadzone przez wyszkolonych instruktorów 3.PBOT opierają się głównie na praktycznej nauce umiejętności takich jak: posługiwanie się bronią, poznanie zasad zachowania na współczesnym polu walki, a także udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. Szkolenie taktyczne pozwala nabyć niezbędne zagadnienia potrzebne żołnierzowi do przetrwania w czasie działań wojennych.

