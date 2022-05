Można je opowiadać, można czytać albo przeżywać. W Magicznych Ogrodach można robić wszystkie te rzeczy. Tylko tam zobaczysz jak natura przenika się z baśnią.

Magiczne Ogrody to jedyny w Polsce rodzinny park tematyczny, zbudowany na podstawie autorskiej baśni. Leży w pobliżu malowniczego Kazimierza i Janowca, nad którym unosi się jeden z największych zamków dawnej Polski. Na 18 hektarach rośnie tu milion drzew, krzewów i kwiatów. Wśród nich absolutnie wyjątkowe tulipany. Pierwszy z nich powstawał aż 25 lat i nosi nazwę „Magiczne Ogrody”. Tu także rośnie najczarniejszy tulipan na świecie „Fringed Black” i „Ice Cream” który wyglądem przypomina lody.

Oprócz tulipanów czarują tu piwonie, róże, budleje, lawenda czy fiołki.

Kiedy spaceruje się wśród tych pięknych kwiatów i czuje ich zapach, można zbliżyć się do tajemnicy tego miejsca, poczuć, że to baśń nas wciąga.

Baśń czeka na każdego

Każdy odwiedzający janowiecki park dostaje przy wejściu Baśnik Magicznych Ogrodów. To zapis historii tego miejsca i zapisana autorska baśń o dwóch czarodziejach, których poróżniło uczucie do kobiety. Jeden z nich to założyciel tego pięknego parku. Baśnik pozwala zatopić się w magicznej opowieści i jest ważny dla każdego dziecka. Dlatego, że jest dla dzieci niezwykle atrakcyjnym sposobem na poznawanie świata i reguł jakie w nim obowiązują. Forma baśni jest prosta i dosadna, podobnie jak język, którym została opisana. Dzięki temu bez problemu trafia do dziecięcej wyobraźni i ją rozwija. Do tego mali goście utożsamiają się z bohaterami i próbują odróżnić dobro od zła.

W parku poznajemy prawdziwą baśń i jej bohaterów. Spacerując po Baśniowych Krainach i poznając ich nazwy, rozbudzamy naszą wyobraźnię. Dom Czarodzieja, Ogród Wróżek, Kwiatowa Dolina czarują małych i dużych. Radość i zachwyt wzbudzają Marchewkowe Pole, Smocze Gniazdo czy Krasnoludzki Gród. Miejscem unikalnym w skali Europy są Drzewa. Można tam spędzić aktywny czas w podziemnych tunelach i na mostach linowych w koronach drzew. Na parkowych alejkach spotykamy baśniowe postaci. Czarodzieja, Wróżki Smużki, Bulwiaki i psotne, włochate Mordole można zobaczyć tylko tu.

Weekend radości i zabawy

Dobrą tradycją sobotnio – niedzielnych pokazów artystycznych w Magicznych Ogrodów są niesamowite pokazy akrobatyczno – żonglerskie! Tym razem 21 i 22 maja bohaterem widowni zostanie niewątpliwie tajemniczy wędrowiec Bill Bombadill! To on sprawi, że będziecie pękać ze śmiechu, a potem przecierać oczy ze zdumienia oglądając jego oryginalne gagi, np. quiz z elementami pantomimy, żonglowanie pochodniami czy obrót głową o 360 stopni. To wspaniałe, interaktywne, rodzinne show. Z Billem spotkacie się na Dziedzińcu o 13:00 i 16:00.



Tam również pojawią ulubione Mordole, z którymi będzie można potańczyć i się pobawić!



W wypełnionej kolorami scenie w Kwiatowej Dolinie, żongler Wyrwipałka zaprosi do magicznego świata swoich zagadek (godz. 12:00 i 15:00).



Na gości czeka także Krasnoludzki Gród ze szkoleniami, aby z mieczem i tarczą stanąć do bojowego turnieju. Warto pojawić się na Zamku Wróżek aby wspólnie z Wróżkami Smużkami pokolorować zaczarowaną różdżką świat w Ogrodach.

Brama Lubelszczyzny

Już dziś zaplanuj wizytę w największej atrakcji turystycznej Lubelszczyzny, w której spędzisz co najmniej cały dzień z najbliższymi.

Magiczne Ogrody zostały uznane w zeszłym roku za najlepszy w Polsce park dla rodzin z dziećmi (Katarzyna Węgrzyn „Gdzie w Polsce na weekend”).

Rok wcześniej po raz trzeci otrzymały tytuł najlepszej rodzinnej atrakcji turystycznej w Polsce. Organizatorem plebiscytu był portal Dziecko w Podróży. Janowiecki Ogród, dzięki głosom internautów trzykrotnie zajął pierwsze miejsce w plebiscycie Top Atrakcje organizowanym przez portal turystyczny PolskieSzlaki.pl.

