Niedziela 22 maja 2022 roku będzie niewątpliwie jednym z ważniejszych dni Sylwii Piotrowskiej, pochodzącej z Sarzyny mieszkanki Krzeszowa. W tym dniu wokalistka powalczy o główną nagrodę programu „Szansa na Sukces Opole 2022”, czyli występ w koncercie „Debiuty” podczas 59. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Emisja „Szansy na Sukces” rozpocznie się o godzinie 15.15 na antenie TVP 2. Do rywalizacji stanie jedenaścioro finalistów. Każdy z nich zaśpiewa z gwiazdą „swojego odcinka”. Sylwia zaśpiewa z grupą Arka Noego, bo to właśnie z tym zespołem wygrała odcinek „Szansy na Sukces”.

Ten dzień zbliża się wielkimi krokami, a my chcemy wesprzeć mieszkankę naszego powiatu nie tylko dobrym słowem, ale i realną pomocą. Podczas finału odbędzie się głosowanie SMS dla widzów i to właśnie widzowie zdecydują, kto wygra.

Sylwia Piotrowska – w końcu znalazła to, czego szukała w muzyce

Sylwia Piotrowska od wielu lat zajmuje się muzyką, pracowała w ośrodkach kultury, prowadziła zajęcia umuzykalniające, znana jest również mieszkańcom z prowadzenia w Krzeszowie wielopokoleniowej grupy wokalno-instrumentalnej Sonante. Zespół ten przez wiele lat cieszył się ogromną popularnością nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Obecnie Sylwia pracuje nad pierwszym autorskim albumem z muzyką chrześcijańską, jak sama mówi, w końcu znalazła to, czego szukała w muzyce. Znalazła swoje miejsce, to o czym chce śpiewać i pisać teksty, i jest to muzyka religijna. Od ponad dwóch lat prowadzi kanał na YT „Gospel po polsku muzyka chrześcijańska”, który ma niesamowitą oglądalność, słuchaczy praktycznie z całego świata. Sylwia tłumaczy na język polski utwory zagranicznych zespołów nurtu chrześcijańskiego i wykonuje ich polskie wersje, które przyciągają coraz większą rzeszę odbiorców.

Stąd narodził się pomysł autorskiej płyty, która miała ukazać się w maju tego roku, lecz wojna, która objęła Ukrainę, te plany trochę przesunęła na dalszy czas. Bo Sylwia to nie tylko muzyk, ale i wolontariusz, wspólnie działająca z wieloma innymi osobami by nieść pomoc potrzebującym. – Nie mogłabym siedzieć bezczynnie, jeśli jestem w stanie coś zrobić, to robię – mówi. Często jej mottem życiowym są słowa Czesława Niemena „…lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”.

„Opole” to jej marzenie

Sylwia chce stanąć na deskach opolskiego amfiteatru i zaśpiewać utwór z jej autorskiej płyty, utwór z duszą, z dobrym przesłaniem. Jej celem jest wypromowanie muzyki chrześcijańskiej, by była równie popularna tak jak każda inna piosenka z muzyki rozrywkowej. Już w chwili obecnej można usłyszeć jej autorki utwór „Nie daj mi spaść” w Polskim Radiu Rzeszów który znajduje się na Podkarpackiej Scenie Przebojów od ponad 6 tygodni.

Zatem z niecierpliwością czekamy wielkiego finału „Szansy na Sukces”, w najbliższą niedzielę, 22 maja, zapraszamy przed telewizory z komórką w ręku i prosimy o wsparcie Sylwii.

