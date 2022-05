Ruszyła modernizacja ulicy Działkowej w Stalowej Woli. Inwestycja prowadzona będzie etapami. Zadanie pochłonie blisko 15,3 mln zł i realizowane będzie z dotacją z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Firma realizująca inwestycję przebudowę ulicy Działkowej rozpoczęła na odcinku od obwodnicy Stalowej Woli i Niska w kierunku oczyszczalni ścieków. Kolejne etapy będą realizowane na odcinkach od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do ulicy Podgórnej, od ulicy Podgórnej do oczka wodnego i od oczka wodnego do ulicy Poniatowskiego.

Modernizacji poddany zostanie ponad 1,5 kilometrowy odcinek drogi. Nowa jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu po 3 metry. Na całej długości zostanie wybudowana również ścieżka pieszo-rowerowa. Będzie też około 200 miejsc parkingowych.

W dwóch miejscach pojawią się wyniesione skrzyżowania z dodatkowym oświetleniem w okolicy oczka wodnego i przy ulicy Podgórnej.

Na całym odcinku drogi wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna oraz wybudowane oświetlenie.

Firma nie planuje zamknięcia drogi, mogą się pojawić jedynie czasowe wyłączenia z ruchu.

Finał prac zaplanowano na połowę 2023 roku.