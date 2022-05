Każdego roku, w maju obchodzony jest dzień walki z czerniakiem. Specjalnie z tej okazji, została zorganizowana kampania „Razem dla zdrowia. Czerniak.”, w ramach której mieszkańcy Stalowej Woli i całego powiatu stalowowolskiego będą mogli nie tylko dowiedzieć się sporo o profilaktyce czerniaka, ale też bezpłatnie zbadać zmiany skórne.

Czerniak to najbardziej niebezpieczny ze wszystkich nowotworów skóry, ale wcześnie wykryty daje duże szanse na wyleczenie. Dowiedz się, jak się przed nim chronić i spotkaj się na konsultacjach z lekarzem dermatologiem – to główne przesłanie całej akcji. Jej inicjatorem i głównym organizatorem jest stalowowolski Powiatowy Szpital Specjalistyczny, a w jej współorganizację włączyły się zarówno samorządy – Powiat Stalowowolski oraz Miasto Stalowa Wola, jak i SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli, czyli popularne Ambulatorium, a także stalowowolska Miejska Biblioteka Publiczna.

Czerniak może rozwinąć się u każdego

– Czerniak może rozwinąć się u każdego, a Polacy ze względu na jasną karnację skóry są w dużym stopniu narażeni właśnie na ten nowotwór. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i również dlatego postanowiliśmy zorganizować całą akcję. A że ostatnia, przeprowadzona na przełomie lutego i marca pod hasłem „Razem dla zdrowia. Depresja.”, dzięki zaangażowaniu wielu osób i kilku instytucji, doskonale się udała, postanowiliśmy pójść tym samym tropem. Współdziałając, możemy zrobić więcej, również dla zdrowia naszych mieszkańców – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Jakie zmiany na skórze powinny nas zaniepokoić?

Akcja rozpocznie się 23 maja, od otwartych dla mieszkańców wykładów na temat profilaktyki czerniaka. Zostaną one wygłoszone przez lekarzy dermatologów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza. Podczas nich, będzie można m.in. dowiedzieć się, dlaczego ten nowotwór jest tak groźny? Jakie zmiany na skórze powinny nas zaniepokoić? Wykłady rozpoczną się o godzinie 17.

Bezpłatne konsultacje z lekarzem dermatologiem

Podczas spotkania będzie też można zapisać się osobiście na bezpłatne konsultacje z lekarzem dermatologiem, podczas bezpłatnych badań dermatoskopowych dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego. To będzie kolejna część kampanii „Razem dla zdrowia. Czerniak.”, którą zaplanowano w dniach 26 maja (czwartek) oraz 28 maja (sobota). W tych dniach, lekarze dermatolodzy z SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego będą czekali na zainteresowanych mieszkańców w gabinetach przyszpitalnej Poradni Dermatologicznej przy ul. Wyszyńskiego (gab. 103 oraz 107 na I p.), a także w SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego, czyli w Ambulatorium (gab. 106 I p.). W obu wymienionych lokalizacjach, badania będą odbywały się w tych samych godzinach.

– Aby ułatwić udział w nich naszym mieszkańcom, w czwartek 26 maja zorganizujemy je w godzinach od 14 do 18, natomiast w sobotę 28 maja odbędą się one w godzinach 10 – 14. I podkreślam: aby ułatwić dostęp pacjentom, konsultacje będą w tych godzinach odbywały się jednocześnie w naszej przyszpitalnej Poradni Dermatologicznej oraz w Ambulatroium – mówi dyrektor Monika Pachacz-Świderska.

Te osoby, które nie zapiszą się osobiście podczas zorganizowanego w dniu 23 maja wykładu, będą mogły umówić się na wizytę telefonicznie – oczywiście w miarę wolnych miejsc, dzwoniąc w dniach 24-26 maja, w godz. 8 – 14 na nr tel. 15 843 31 57. To akcja, w której bez wątpienia warto wziąć udział. Dlaczego?

– Czerniak jest tak niebezpieczny, ponieważ charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem oraz tym, że łatwo daje przerzuty i to nie tylko do skóry, ale również do narządów wewnętrznych. Dlatego też wszystkie zmiany skórne, które budzą nasz niepokój, powinny zostać zbadane przez lekarza dermatologa. I teraz będzie ku temu doskonała okazja – zachęca Jerzy Maciąg, lekarz kierujący Oddziałem Dermatologicznym w SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Czytaj również:

Modernizacja wnętrza MDK idzie pełną parą