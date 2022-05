Do 10 czerwca trwa nabór do siódmej edycji Relacji. Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych. Do udziału w konkursie zapraszane są teatry amatorskie, które tworzą reprezentanci różnych pokoleń lub te mające w swoim repertuarze realizacje sceniczne podejmujące zagadnienie międzypokoleniowości. Festiwal zaplanowano na 16-18 września br.

Od początku Relacjom towarzyszy temat przewodni. W pierwszej edycji były to punkty wspólne, w drugiej – nieuchronność konfliktu i negocjacja wspólnych korzyści, w trzeciej kontynuacja dzieła i tradycji, natomiast czwarta edycja to spojrzenie na styl późny w kulturze. W piątej odsłonie MST organizatorzy zwrócili się w stronę „dziecięcej naiwności”. Tematem przewodnim szóstej edycji była władza pamięci i pragnienie odzyskania przeszłości. W VII edycji organizatorzy kierują uwagę w stronę „zagubionych ścieżek” inspirując się szeroko komentowaną powieścią „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” Radka Raka.

– Relacje. VII Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne to kontynuacja festiwalu powołanego do życia w 2016 roku, nawiązującego do ogólnopolskich prezentacji teatrów dramatycznych organizowanych w Stalowej Woli w ubiegłym wieku przez Józefa Żmudę – „nadsańskiego mistrza teatru”. W wyznaczaniu idei Relacji niezbędne wydało się nam zwrócenie uwagi na teatr, który jest łączącą pokolenia przestrzenią wymiany myśli, tworzenia wspólnoty pasji. To na Relacjach dochodzi do spotkania osób w różnym wieku. Te dzielą się swoimi zainteresowaniami, efektami teatralnej pracy, dyskutują o teatrze, sztuce, a przez rozmowy wiedzie ich wybrany temat – podkreślają organizatorzy.

Na Relacje składają się dwie grupy działań: konkurs na najlepszy spektakl międzypokoleniowy oraz wydarzenia towarzyszące. W wydarzeniu mogą wziąć udział amatorskie zespoły teatralne (ze szczególnym uwzględnieniem grup międzypokoleniowych), które w swoich spektaklach poruszają zagadnienie dialogu między młodością i starością.

„Amatorskość” w tym przypadku rozumiana jest jako brak w obsadzie zgłoszonego spektaklu osób z dyplomami aktorskimi. Uczestnikami MST mogą być osoby w każdym wieku. Zespół zgłoszony do konkursu na najlepszy spektakl międzypokoleniowy w ramach festiwalu może zaprezentować jeden spektakl, którego premiera miała miejsce nie wcześniej niż w 2019 roku. Na etapie naboru istnieje możliwość zaproponowania kilku tytułów. Uczestników konkursu na najlepszy spektakl międzypokoleniowy w ramach Relacji ocenia jury zawodowe oraz młodzieżowe jury.

Jury zawodowe przyznaje następujące nagrody: I nagroda – Grand Prix Relacji VI Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych (3000 zł), II nagroda (2000 zł), III nagroda (1000 zł), wyróżnienia (pula: 4000 zł).

Jury Młodzieżowe przyznaje nagrodę im. Józefa Żmudy (1000 zł) za wyjątkowe skupienie na relacji aktor-widz lub nietuzinkową inspirację do tworzenia, działania, poprawy jakości życia. Przewidziana jest również nagroda publiczności (1000 zł i rękodzielniczy festiwalowy szal) przyznana przez widzów w drodze głosowania.