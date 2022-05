W Bojanowie w Ośrodku Rehabilitacyjno – Adaptacyjnym przebywają dzieci z Domu Dziecka spod Mariupola, sprawdzone przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” utworzył Fundusz Pomocy dla Ukrainy i objął pomocą dzieci z Domu Dziecka spod Mariupola.

Na apel Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” wpływają na Fundusz środki od Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” i darczyńców. Dzięki pomocy ofiarodawców, ze zgromadzonych środków Region Ziemia Sandomierska NSZZ „S” zakupił 15 rowerów dla dzieci przebywających w Ośrodku w Bojanowie. Przekazane rowery są potrzebne do codziennych dojazdów dzieci do szkoły, a także do możliwości przejazdów z Ośrodka na wiosnę i w lecie.

Na apel Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” odpowiedzieli także – prezes Marek Stępniewski w imieniu HSW Kuźnia i prezes Tadeusz Samołyk w imieniu HSW Wodociągi przekazując środki na zakup rowerów.

Podczas spotkania w Bojanowie przekazano rowery dla dzieci z Domu Dziecka spod Mariupola. W spotkaniu uczestniczyli – Andrzej Kaczmarek – przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność, Witold Sieczkoś – nowy przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola i Ireneusz Puławski – zastępca przewodniczącego MOZ NSZZ „S” Huty Stalowa Wola. Podczas spotkania związkowcy przekazali albumy o „Solidarności” i odznaki NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola spontanicznie zebrali dary żywnościowe i środki czystości na cele Ośrodka. Zbigniew Zasuwa z FHU NAT – MAR z Tarnobrzega, który zmontował i dostarczył do Ośrodka rowery nieodpłatnie przekazał także zabezpieczenia – zapięcia i koszyki do rowerów.

Już wcześniej Huta Stalowa Wola – na apel Henryka Szostaka – byłego przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola przekazała 5 rowerów dla dzieci w ośrodku w Bojanowie.

Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” nadal będzie pomagał dzieciom z Domu Dziecka spod Mariupola przebywającym w Ośrodku w Bojanowie.