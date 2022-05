Końcem 2021 r. został uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości na trasie Stalowa Wola-Jamnica na drodze wojewódzkiej nr 871 . Do 16 maja br. odnotowano 722 przekroczenia dozwolonej prędkości. W grudniu były to 3 wykroczenia, w styczniu – 87, w lutym – 141, w marcu – 193, w kwietniu – 186. Do połowy maja system zarejestrował 112 wykroczeń.