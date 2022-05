Koło Gospodyń Wiejskich w Lipie już po raz kolejny włączyło się w akcję charytatywną. Tym razem akcja dotyczy małej 5 miesięcznej dziewczynki, która choruje na SMA typu 1.

Rodzice małej Poli muszą zebrać gigantyczną kwotę 10 milionów złotych na lek, który uratuje życie ich córce. Koło z Lipy postanowiło zorganizować bazarek charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na lek dla Poli. Na funpagu Koła codziennie wystawiane są rzeczy bądź usługi, które można licytować.

– Mamy przejażdżkę wozem strażackim na sygnałach, krótki rajd z kierowcą biorącym udział w wyścigach, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, lekcje gry na instrumentach, lekcje śpiewu i wiele innych wspaniałych rzeczy podarowanych przez mieszkańców nie tylko Lipy ale także innych miejscowości. Zachęcamy wszystkich do pomocy, do dołożenia cegiełki do akcji. Jest tyle fantów, że każdy znajdzie coś dla siebie. Przyda się każdy grosz.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w bazarku – powiedziała Aneta Biszczak prezes KGW Lipa.

Leczenie Poli musi rozpocząć się jak najszybciej, w tej chorobie liczy się czas. Mamy nadzieję, że zarówno zbiórki prowadzone na rzecz Poli jak i bazarki oraz akcje charytatywne sprawią że dziewczynka otrzyma lek jak najszybciej. Cała nasza redakcja życzy Ci zdrówka Polu!