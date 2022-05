Uroczystości w Jeżowem rozpoczęły się od mszy św. w intencji druhów. Po niej strażacy i zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy, prowadzeni przez Orkiestrę Dętą Gminy Jeżowe oraz poczty sztandarowe jednostek OSP przeszli na plac przy remizie. To właśnie tu miały miejsce główne uroczystości jubileuszowe. Z życzeniami dla druhów – strażaków do Jeżowego przyjechali: przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków poseł Zbigniew Chmielowiec, poseł Jerzy Paul, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Jan Pac, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Gabriel Waliłko, komendant powiatowy PSP w Nisku st. bryg. Krzysztof Skrzypek, starosta niżański Robert Bednarz, a także gospodarz gminy wójt Marek Stępak.

Podczas uroczystości wręczono złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa”. Otrzymali je dh Łukasz Kalinowski i dh Kazimierz Miazga. Srebrny medal odebrał dh Adam Rurak, zaś brązowe: dh Bartłomiej Kołodziej, dh Dariusz Olko i dh Dominik Mul.

– Jubileusz jest zawsze czasem podsumowań i wspomnień. Wysłuchaliśmy rysu historycznego waszej jednostki, tego jak ta jednostka się zmieniała od wspomnianej sikawki po mercedesa. Przez ten czas, przez te 110 lat, pewnie służyło w waszej jednostce 200-300 druhów, którzy cały czas służyli swojej jednostce. Zmieniał się sprzęt i zmieniali się ludzie. Natomiast nie zmieniało się jedno – wasze serce, które chciało cały czas pomagać i wyciągnięte dłonie do osób, które w danym momencie potrzebują tej pomocy. Strażacy jadą tam skąd inni uciekają i tak rzeczywiście jest. Tam gdzie pojawiają się łzy, jakieś nieszczęście, wypadek, tam wy jedziecie. Za to wam bardzo dziękuję. Dziękuję, że jesteście wtedy, gdy inni potrzebują pomocy, wsparcia. To, że służycie innym to jeden element waszej służby, drugim jest reprezentowanie jednostki, gminy i powiatu. Jesteście na uroczystościach patriotycznych i religijnych. Zmieniacie mundur koszarowy na galowy i wychodzicie tam gdzie potrzeba powagi, dostojności, tak jak dzisiaj. Dziękuję, że jesteście, że służycie, że zawsze można na was polegać