W dwóch największych Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Stalowej Woli: Hutnik I i Hutnik II, odbyły się w kwietniu konferencje delegatów. Na obu zdecydowano o podniesieniu opłat. – Było za 2021 r. 130 zł, a teraz 276 zł. To o ile procent ta podwyżka??? – pyta dramatycznie jeden z czytelników „Sztafety”, działkowiec z ROD Hutnik I.

W obu ogrodach ustalono i przyjęto opłaty na tegoroczne inwestycje i remonty, podwyższono tzw. opłatę ogrodową (za metr kw. działki) oraz zwiększono stawkę opłaty za wywóz śmieci.

Budują wodociąg

W ROD Hutnik I (tzw. stare działki, przed Sanem) tegoroczne opłaty wyglądają następująco:

opłata członkowska – 6 zł

opłata ogrodowa – 0,65 zł/metr kw. – 195 zł za 3-arową działkę

opłata na inwestycje i remonty – 25 zł

opłata za wywóz śmieci – 50 zł

Razem daje to 276 zł. To duży wzrost, bo łączne opłaty w latach 2020-2021 wynosiły tu po 149 zł. Teraz podskoczyły więc o 85 proc.! Najbardziej wzrosła opłata ogrodowa: z 0,36 zł do 0,65 zł za metr kw., co oznacza podwyżkę o 87 zł – ze 108 zł do 195 zł za 3-arową działkę. Z kolei opłata za wywóz śmieci zwiększyła się o 15 zł (z 35 zł do 50 zł od działki). Bez zmian pozostała opłata członkowska.

Na terenie ROD Hutnik I rozpocznie się też duża inwestycja – zarząd Ogrodu złożył wniosek o budowę podziemnej zaliczkowej instalacji wody sanitarnej. Popłynie ona plastikową rurą o długości 460 metrów w głównej alei Ogrodu, do której dochodzić będą boczne odgałęzienia, z kranami na działkach.

Kosztorysowy koszt zadania oszacowano na 151 tys. zł. Środki własne Hutnika II na tę inwestycję to 50 tys. zł, a po 40 tys. zł wyniosą dotacje z Urzędu Miasta Stalowej Woli i organów Polskiego Związku Działkowców. Podłączenie do poszczególnych działek odbędzie się systemem gospodarczym. Koszt podłączenia wody do jednej działki szacuje się na ok. 2,5 tys. zł.

Wyremontują główną aleję

W ROD Hutnik II (ogródki za Sanem) łączna tegoroczna opłata za użytkowanie działki wynosi 215 zł (plus 20 zł opłaty energetycznej, jeśli na działce jest prąd). A oto poszczególne składniki:

opłata członkowska – 6 zł

opłata ogrodowa – 0,48 zł/metr kw. – 144 zł za 3-arową działkę

opłata na inwestycje i remonty – 10 zł

opłata za wywóz śmieci – 55 zł

W roku 2021 łączna wysokość opłat wynosiła tu 165 zł, w tym roku podwyżka wyniosła więc 50 zł, czyli 30 proc. (bez opłaty energetycznej, która zresztą pozostała bez zmian).

W porównaniu z rokiem ubiegłym opłata ogrodowa wzrosła tu o 8 gr za metr kw. działki – z 0,40 zł do 0,48 zł, co oznacza podwyżkę o 24 zł za 3-arową działkę (ze 120 zł do 144 zł). Z kolei opłata za wywóz śmieci podrożała o 16 zł (z 39 zł do 55 zł od działki). Z 10 zł opłaty na inwestycje i remonty pobierane od każdej działki, 6 zł pójdzie na poprawę stanu głównej alei Ogrodu, a 4 zł na remont magazynu. Bez zmian pozostała opłata członkowska.

Coraz więcej działek pod prądem

W ROD Hutnik II trwa obecnie 3. etap elektryfikacji Ogrodu, który obejmie 95 działek w sektorach I, II i III.

– Prowadzimy prace związane z montowaniem 30 skrzynek rozdzielczych-przyłączeniowych w alejkach. Następnie przystępujemy do podłączenia prądu od skrzynek do altanek. Ta część inwestycji realizowana jest na koszt działkowców i stanowi ich własność – mówi „Sztafecie” Sławomir Jastrzębski, prezes zarządu ROD Hutnik II.

Łączny koszt tej inwestycji to 235 tys. zł. Z kwoty tej 72 tys. zł to opłaty wniesione przez działkowców (po 1500 zł od ogródka), 51 tys. zł wyniosła dotacja od Urzędu Miasta Stalowej Woli, 44,5 tys. zł to wsparcie od okręgowych władz Polskiego Związku Działkowców w Rzeszowie, a reszta to pieniądze z funduszu ogrodowego Hutnika II.

Po zakończeniu 3. etapu elektryfikacji, w sektorach, które obejmuje pozostanie jeszcze 170 działek „bez prądu”, a w całym Ogrodzie nie podłączonych do sieci będzie ok. 320. Oznacza to, że energia elektryczna dociera tu (licząc także 3. etap) do blisko 800 działek. Dotychczasowy koszt elektryfikacji (łącznie z o ostatnim etapem) wyniósł ok. 1 mln zł.

Wielka kasa na PZD

ROD Hutnik II to największy ogród działkowy na Podkarpaciu i czwarty pod względem wielkości w Polsce – na 38 ha jest tu 1113 działek.

Z racji swej wielkości Ogród odprowadza też rocznie duże sumy na rzecz Polskiego Związku Działkowców (0,90 zł od metra kw. działki). W tym roku da to kwotę ok. 33 tys. zł. Ponadto Ogród płaci jeszcze 11 zł od działki rocznie na utrzymanie obsługi księgowej.

Gdyby Hutnik II wystąpił ze struktur PZD, to cała opłata ogrodowa pozostałaby w jego gestii. Próby usamodzielnienia podejmowano tu dwukrotnie (2014 r. i 2018 r.), ale za każdym razem przeszkodą była zbyt niska frekwencja. Ustawa stanowi bowiem, że do wyodrębnienia się ogrodu potrzebna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy liczby działkowców. Jeśli te wymogi nie będą spełnione, to w drugiej próbie (kolejne zebranie w sprawie wyodrębnienia można zwołać tego samego dnia co pierwsze) wymagana jest większość 2/3 w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców.

W przypadku ROD Hutnik II skupiającego 1812 działkowców, w pierwszym podejściu potrzebne byłoby uczestnictwo 906 osób i 454 głosy za wyjściem z PZD. W drugim wymagana frekwencja to 544 osoby i 363 głosy za.

Nieudaną próbę wyodrębnienia się podjęto też w 2017 r. w ROD Hutnik I (odprowadza rocznie na rzecz PZD ok. 25 tys. zł). Tu również przeszkodą była zbyt niska frekwencja. W Stalowej Woli spośród 10 ogrodów (Hutnik I, Hutnik II, Krokus, San, San II, Metalowiec, Sochy, Elektrownia, Kolejarz, Posanie) na własnym rachunku, jako stowarzyszenia, poza strukturami PZD działają tylko dwa: San (518 działek) i Sochy (147).

Fot. Stanisław Chudy, brama

Główna brama w ROD Hutnik II to także znak czasu. Trzy lata temu zastąpiła wysłużone, blisko 40-letnie „wrota” na kłódkę, z umieszczonym wysoko ogrodowym napisem. Teraz napis jest na samej bramie, a ta obsługiwana jest pilotem