4 maja wszedł w życie obowiązek umieszczania na szybie samochodu naklejki uprawniającej do wjazdu do strefy czystego transportu. Chociaż takie strefy jeszcze nie obowiązują, to trzeba pamiętać, że po ich wprowadzeniu za brak tak zwanej „zielonej naklejki” grozi kara w wysokości 500 zł.