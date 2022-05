Zbliżająca się wielkimi krokami przebudowa drogi wojewódzkiej Nowa Dęba – Nisko (DW 872) budzi coraz większe obawy mieszkańców Niska. Jak wynika z przedstawionych im planów, ulica Głowackiego, będąca częścią DW 872, zostanie poszerzona, powstaną też chodniki i ścieżka rowerowa. To co cieszy kierowców i rowerzystów, martwi mieszkających przy tej ulicy, bo oznacza, że pod inwestycję zajętych zostanie część ich działek.

5 maja w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, z inicjatywy mieszkańców Niska, odbyło się spotkanie dotyczące planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej 872. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w tym dyrektor Piotr Miąso, projektanci z ZDI Sp. z o.o. odpowiedzialni za projekt przebudowy, burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk, radny Sejmiku Wojewódzkiego Podkarpackiego Andrzej Szlęzak oraz radni i mieszkańcy Niska zainteresowani inwestycją.

Obecni na spotkaniu mogli nie tylko wysłuchać wyjaśnień projektantów i dyrektora Miąso z PZDW, ale też zadawać pytania. A dotyczyły one nie tylko ogólnych kwestii związanych z inwestycją, ale też bardziej szczegółowych, dotyczących konkretnych działek.

Chcieli wyjaśnić wątpliwości…

– Spotykamy się po to, aby wyjaśnić wątpliwości. Myślę, że większość z państwa jest zapoznana z tym projektem. Dziś jest z nami firma, która przygotowuje cały projekt. Projektanci wyjaśnią jakimi kierowali się przesłankami i jakie rozwiązania zostały przyjęte

– rozpoczął spotkanie Piotr Miąso, dyrektor PZDW.

Jak wyjaśniali projektanci z ZDI Sp z o. o., ulica Głowackiego będzie rozbudowywana w ramach prac prowadzonych na drodze wojewódzkiej 872. – Sama ulica Głowackiego to teren miejski, w którym jadąc od miejscowości Kliny będzie po lewej stronie ścieżka rowerowa przyległa do jezdni, a po prawej chodnik, również przyległy do jezdni – wyjaśniali projektanci. – Koniec tej ścieżki rowerowej znajdzie się w ulicy Przemysłowej, czyli tuż za torami kolejowymi. Na dalszym odcinku z powodu zwartej zabudowy jest zaprojektowany tylko prawostronny i lewostronny chodnik.

DW 872 będzie poszerzona, powstanie też ścieżka rowerowa

Ulica Głowackiego aż do skrzyżowania z ulicą Sandomierską zostanie poszerzona do 7 metrów, obecnie ma około 6,5 metra. -Są to minimalne szerokości pasów ruchu jakie mogliśmy zastosować. Zastosowaliśmy również minimalnej szerokości chodniki i ścieżki rowerowe przyległe do jezdni. Chodnik będzie miał szerokość 2 metrów, a ścieżka pieszo – rowerowa wraz ze skrajnią 3,7 metra – tłumaczyli projektanci. – Wjeżdżając do Niska pierwszym charakterystycznym elementem jest parking przy cmentarzu, tutaj został zaprojektowany lewoskręt, czyli dodatkowy pas do skrętu w lewo. Zostały zaprojektowane dwa zjazdy na ten parking, w celu sprawniejszego poruszania się pojazdów, chociażby w dniu 1 listopada. Zaprojektowaliśmy też dwie dodatkowe zatoki autobusowe, chcemy aby starsi ludzie nie musieli chodzić z zatoki autobusowej, która jest 400 metrów wcześniej w kierunku Niska. Między zatokami autobusowymi zostało zaprojektowane przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów. W tym miejscu ścieżka rowerowa przejdzie na lewą stron, będzie biegła wzdłuż cmentarza i dalej aż do ulicy Przemysłowej. Z kolei po prawej stronie zostaną zlikwidowane utwardzone pobocza. W ich miejsce został zaprojektowany chodnik. W ramach rozbudowy zaprojektowaliśmy również lewoskręt do ulicy Długiej. Istniejący most na rzece Barcówka zostanie rozebrany i wybudowany będzie nowy most. W ramach przebudowy, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa na całym odcinku i oświetlenie drogowe. Powstaną też przejścia dla pieszych, a w miejscach w którym była taka możliwość zostaną zastosowane azyle, w celu ochrony pieszych. Przejścia będą doświetlone.

Lawina pytań

Jedno z pierwszych pytań, jakie padło po prezentacji projektantów, dotyczyło słupków, które wbito na posesjach niektórych mieszkańców ulicy Głowackiego. – Te wbite paliki to linia rozgraniczająca po poszerzeniu drogi – wyjaśniali projektanci. – Zmiana systemu półulicznego na uliczny, posegregowanie ruchu, czyli oddzielenie ruchu rowerowego i pieszego od ruchu drogowego powoduje to, że droga się poszerzy, ale dzięki temu będzie bezpieczniej i będzie większy komfort poruszania.

Projektanci wyjaśnili także, że część działek może zostać zajęta nie na stałe, ale tylko na jakiś czas m.in. przeprowadzenie przyłączy różnych sieci. – Tak będzie, gdy w czasie budowy będzie przenoszony słup i będzie budowane nowe przyłącze. Pracownicy na czas wykonywania robót, na krótki czas, najczęściej kilku godzin, wejdą na posesję by wymienić kabel na nowy i podłączyć do nowego słupa. Może się tak zdarzyć w przypadku połączeń energetycznych czy gazowych – tłumaczyli.

Będą odszkodowania za zajęte działki

Kolejne pytania dotyczyły specustawy w oparciu o którą powstaje droga oraz nabywania nieruchomości, które zostaną zajęte pod potrzeby budowy drogi. Odpowiedział na nie Grzegorz Nosek, naczelnik wydziału nieruchomości PZDW. – Przygotowanie tej inwestycji i jej realizacja będzie się odbywała na postawie przepisów specustawy drogowej, czyli Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Kiedy będzie przygotowany projekt i skompletowane dokumenty, będziemy składali wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizację tej inwestycji drogowej. Takie zezwolenie będzie wydawał Wojewoda Podkarpacki. Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o tym, że takie postępowanie zostało wszczęte. Wówczas też będzie można ostatecznie zapoznać się z całym, kompletnym projektem. Takie zezwolenie na realizację inwestycji ma w sobie wiele elementów, m.in. zatwierdza cały projekt budowlany, podziały nieruchomości i przeniesie własność tych nieruchomości na rzecz Województwa Podkarpackiego za odszkodowaniem – wyjaśniał Nosek.

Wyceni rzeczoznawca

Naczelnik wydziału nieruchomości PZDW tłumaczył, że obecny pas drogowy nie pozwala na przeprowadzenie inwestycji, stąd konieczne będą zajęcia części działek. – Aby droga spełniała określone parametry techniczne i była bezpieczna, konieczne jest poszerzenie pasa drogowego. Konieczne jest wydzielenie części działek z państwa nieruchomości pod to poszerzenie – mówił Grzegorz Nosek. – Wszystkie części nieruchomości, które zostaną przeznaczone pod poszerzenie pasa drogowego zostaną nabyte na rzecz Województwa Podkarpackiego za odszkodowaniem. To co jest istotne to to, że żadna nieruchomość nie pozostanie bez odszkodowania jeśli jej część będzie przejmowana pod drogę. Odszkodowanie będzie obejmowało wartość gruntu i wartość składników majątkowych, które na tym gruncie są, czyli m.in. ogrodzenia, wszelkich roślin, utwardzeń gruntu. Odszkodowanie będzie ustalane kiedy otrzymamy zezwolenie na realizację inwestycji. Ustali je Wojewoda Podkarpacki o czym wszyscy właściciele będą informowani oficjalnym pismem. Podstawą wysokości odszkodowania będzie wycena sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego, którego powoła wojewoda. W momencie, kiedy wyceny zostaną sporządzone, każdy właściciel otrzyma informację o tej wycenie, będzie mógł zapoznać się z nią i wnieść swoje zastrzeżenia. Jeśli będą zastrzeżenie to będą one wyjaśniane, a jeśli nie będzie to odszkodowanie zostanie wypłacone.

Nie chcą poszerzenia drogi, nie chcą ruchu tranzytowego

Mieszkańcy ulicy Głowackiego przekonywali zarówno władze PZDW, jak i projektantów, że przebudowa drogi nie jest potrzebna. Dla nich poprawa jej parametrów oznacza większy ruch samochodów ciężarowych. A te, zamiast korzystać z oddanej w zeszłym roku obwodnicy Niska i Stalowej Woli, wciąż wybierają krótszą trasę przez centrum Niska, która prowadzi ulicami: Kolejową, Głowackiego i Tysiąclecia. Na ręce przedstawicieli PZDW i władz Niska mieszkańcy złożyli petycję z prośbą o ograniczenie ruchu na tzw. starej obwodnicy (czytaj w ramce obok).

Obecny na sali radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Andrzej Szlęzak dopytywał czy możliwe jest takie przeprojektowanie drogi wojewódzkiej, by ominęła Nisko i włączyła się w dawną drogę krajową nr 77 między Niskiem a Stalową Wolą. Niestety, odpowiedź dyrektora PZDW Piotra Miąso była jednoznaczna. Przebieg drogi nie ulegnie zmianie, a ewentualne zbudowanie łącznika pomiędzy drogą wojewódzką – jeszcze przed Niskiem – i włączenie go w dawną DK 77 jest możliwe, ale inwestycję będzie musiał wykonać Powiat Niżański bądź samorząd miasta.

Powstanie za to łącznik DW 872, który połączy się z dawną drogą krajową nr 19, a obecnie drogą wojewódzką. Łącznik ten pozwoli kierowcom ominąć ulicę Głowackiego i całe centrum miasta. Zdaniem dyrektora droga ta mogłaby powstać w ciągu najbliższych 3-4 lat.

Petycja mieszkańców Osiedla nr 1 i nr 9 w Nisku w sprawie wyprowadzenia ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych pow. 3,5 T z ulic Kolejowej, Głowackiego i Tysiąclecia w Nisku My, mieszkańcy Osiedli nr 1, nr 9, zebrani w dniu 5.05.2022 na posiedzeniu mieszkańców w/w osiedlu stanowczo domagamy się wprowadzenia zakazu tranzytowego ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 T w obrębie ulic Kolejowej, Głowackiego i Tysiąclecia w Nisku, a tym samym likwidacji kilkudziesięcioletniego tymczasowego objazdu centrum miasta. Otwarcie obwodnicy Niska i Stalowej Woli w dniu 15.05.2021 stworzyło sytuację umożliwiającą zrealizowanie wieloletnich starań mieszkańców i władz Niska, oraz obietnic parlamentarzystów i władz wojewódzkich w odniesieniu do w/w problemu. Niestety pomimo upływu roku, do dnia dzisiejszego ruch tranzytowy z miasta nie został wyprowadzony. Pragniemy w tym miejscy zacytować oficjalny tekst opisujący założenia tej inwestycji: „Ze względu na stale rosnący ruch pojazdów konieczna jest budowa obwodnicy, która wyprowadzi z miast Stalowej Woli i Niska uciążliwy ruch tranzytowy i wykluczy uciążliwe oddziaływanie na pobliskie otoczenie, a w szczególności na zabudowę mieszkaniową”. Zdecydowany sprzeciw społeczny budzi brak w tym temacie działań zarówno władz lokalnych jak i właściwych urzędów. Sprzyjanie kierowcom skracającym sobie drogę z/do Stalowej Woli, z całkowitym pominięciem racji mieszkańców, obieramy jako dużą niesprawiedliwość, zwłaszcza w obliczu kilkudziesięcioletnich zmagań z tą uciążliwością i wielu obietnic władz rozwiązania tego problemu. Argument mówiący o znacznej redukcji ruchu po oddaniu do użytkowania obwodnicy nie przekonuje nas, zwłaszcza, że hałas przejeżdżającego dużego samochodu ciężarowego się nie zmniejsza i wynosi wg badań z 2018 r (pismo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie DM/RZ/063-14/20/20/BM z dnia 9.12.2020) odpowiednio przekroczenie o: pora dnia 6,5 dB, pora nocy 7,7 dB (ul. Tysiąclecia) i pora dnia 5,1 dB, pora nocy 7,6 dB (ul. Kolejowa). Wg skali logarytmicznej każdy przyrost o 3 dB hałasu skutkuje jego podwojeniem. Dodatkowo stale rosnące nasilenie ruchu w perspektywie kilku najbliższych lat może skutkować natężeniem ruchu przypominającym to sprzed 2021 roku. Ponieważ w obrębie dotychczasowego objazdu są usytuowane drogi będące pod zarządem powiatowym (ul Tysiąclecia i Kolejowa) i wojewódzkim (ul. Głowackiego – fragment DW 872) istnieje uzasadnione podejrzenie, że odnośne urzędy będą przerzucać odpowiedzialność za istniejący stan na drugą stronę, kierujemy oddzielną petycję w tej samej sprawie do odnośnych urzędów wojewódzkich i powiatowych. Powinno to zobligować w/w urzędy do zsynchronizowania swoich działań a nie stanowić pretekst do wybiegu w komunikacji z mieszkańcami w celu ich zbycia. Kolejny argument z którym mieszkańcy się spotykają ze strony władz, to niemożliwość rozwiązania tego problemu bez podania jakichkolwiek na to dowodów ani prób wytłumaczenia tego stanu. Wobec tego czujemy się oszukiwani i marginalizowani, tym bardziej, że zaraz po oddaniu do użytku obwodnicy były zapewnienia o szybkim wprowadzeniu satysfakcjonujących nas rozwiązań. Pragniemy zaznaczyć, że w/w petycja odnosi się do ruchu tranzytowego. Nie negujemy możliwości poruszania się po wspomnianych ulicach autobusów, samochodów ciężarowych w ruchu lokalnym oraz pojazdów o przeznaczeniu wojskowym. Konkludując, składamy petycję w przedmiotowej sprawie opierając się na przekonaniu, iż reprezentujemy słuszny interes nas mieszkańców narażonych na dalszą utratę zdrowia, domagamy się pilnego naprawienia dotychczasowych zaniedbań i wprowadzenia zakaz tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 T.

