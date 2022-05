Powiat Stalowowolski i Powiatowa Komenda Policji w Stalowej Woli zainaugurowali akcję profilaktyczną „Pakiet S.O.S.” Jest to akcja skierowana głównie do osób starszych, samotnych, schorowanych czy niepełnosprawnych. „Pakiet S.O.S.” w nagłych wypadkach ma pomóc w identyfikacji danej osoby, rozeznaniu się w jej stanie zdrowia czy w powiadomieniu członka rodziny.

– Chcemy skierować taką akcję do mieszkańców powiatu stalowowolskiego, szczególnie mamy tu na myśli osoby starsze, samotne, które mają na przykład problemy zdrowotne. Chcemy wydać specjalne „Pakiety S.O.S.” – koperty, w których znajdować się będą najważniejsze dane dotyczące właściciela pakietu i jego najbliższej rodziny, potrzebne w przypadku interwencji np. służb ratunkowych – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Pakiet „S.O.S.” to koperta w kolorze czerwonym z magnesem, zawierająca kartę informacyjną, w której wpisuje się niezbędne informacje dotyczące jej właściciela tj. dane osobowe, telefony kontaktowe do osób najbliższych, główne choroby, miejsce przechowywania stale zażywanych leków i dokumentacji medycznej, kontakt do lekarza rodzinnego. Bardzo istotne jest, by dane w formularzu były aktualne.

Umieszczenie koperty w widocznym i dostępnym miejscu w domu (najlepiej na lodówce), umożliwi ratownikom medycznym, policji, straży pożarnej w razie interwencji w nagłych wypadkach, dostęp do ważnych informacji medycznych, dzięki którym można uratować ludzkie życie. W takich sytuacjach czas odgrywa bardzo ważną rolę, a kontakt z osobą poszkodowaną bywa wtedy utrudniony.

– Pakiet z zawartymi informacjami na pewno zwiększy poczucie bezpieczeństwa osób starszych. Jako organizatorzy kampanii chcemy dotrzeć poprzez dzielnicowych, ale również w trakcie spotkań profilaktycznych i współpracy z podmiotami zajmującymi się osobami starszymi, do jak największej liczby osób na terenie powiatu, by „Pakiet S.O.S.” stał się dobrą praktyką w domach ludzi starszych i nie tylko, ponieważ pakiet można modyfikować – mówi asp. sztab. Robert Kotwica.

Pakiet przygotowano w wersji anglojęzycznej, np. dla kierowców wyjeżdżających za granicę, w razie nagłego zdarzenia służby nie będą mieć problemu z uzyskaniem najpotrzebniejszych danych.

Na początek przygotowano 200 pakietów dla mieszkańców Stalowej Woli i po 100 dla mieszkańców pozostałych gmin. Starosta zapewnia jednak, że jeżeli akcja się przyjmie i będzie zainteresowanie pobraniem takich pakietów kolejne egzemplarze zostaną dodrukowane.