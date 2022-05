Do 14 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku trwać będzie „Tydzień Bibliotek 2022”. W ramach akcji bibliotekarze przygotowali szereg atrakcji, w tym spotkania autorskie i I Niżańskie Dyktando.

Tydzień bibliotek. Co w programie?

Niżański „Tydzień bibliotek” rozpoczął się 9 maja na małych plantach, gdzie zorganizowano Book Swap Party. Dzień później czytelnicy będą mogli się spotkać z pisarką Anną Kasiuk, zaś w środę uczestniczyć w wernisażu pokonkursowej wystawy „Moja ilustracja do twórczości Marii Konopnickiej”.

W czwartek, 12 maja, na małych czytelników, podopiecznych szkół i przedszkoli, czeka spektakl „Magiczna książka” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”.

Otwarty charakter będzie miało spotkanie autorskie z Anatolem Diaczyńskim. Pisarz urodził się w północnym Kazachstanie w rodzinie polskich zesłańców. Jest absolwentem Instytutu Literackiego im. A.M. Gorkiego w Moskwie. Od 1995 r. mieszka w Stalowej Woli. Jest autorem m.in. „Myśmy do stepów unieśli ojczyznę”, „Legendy stepowe”, „To my jesteśmy, Polsko!”, „Po kraju, którego już nie ma”. Jego książki były drukowane w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim. Pisarz spotka się z czytelnikami w piątek, 13 maja o godz. 17 w holu niżańskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zwieńczeniem bibliotecznego tygodnia będzie I Niżańskie Dyktando „Chrząszcz brzmi w trzcinie”. Obędzie się ono 14 maja o godz. 10 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Nisku na ulicy Tysiąclecia 12A. Zapisy udziału w dyktandzie trwały do 6 maja, o czym informowaliśmy na łamach „Sztafety”.

