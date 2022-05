Bez zmian w tabeli stalowowolskiej „okręgówki”. Lidera ma Nisko, wicelidera Nowa Sarzyna, a ostatnie miejsce na „pudle” zajmuje Stal Gorzyce.

Kolejnego hat-tricka zanotował najlepszy strzelec tej drużyny w ostatnich latach, Grzegorz Szymek i wyprzedził w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi okręgowej, napastnika Stali Nowa Dęba Anesa Kheroufa.

Trzy punkty dopisała Stal, gromiąc San w Kłyżowie, ale nie zmniejszyła dystansu do Unii i Sokoła Nisko, bo lider i wicelider też nie gubili w ostatniej kolejce punktów. Niżanie pewnie pokonali na wyjeździe Azalię Wola Zarzcycka. Już po trzech kwadransach gry, jedenastka trenera Pawła Wtorka wygrywała 4:0. W drugiej połowie opiekun Sokoła przeprowadził aż sześć zmian. W najbliższej kolejce lider podejmuje LZS Zdziary, a więc zespół, który teoretycznie nie powinien sprawić mu żadnych problemów, jednak lekceważyć doświadczonej drużyny ze Zdziar nie wolno. To wciąż zespół, który ma w swoich szeregach piłkarzy, którzy potrafią zmobilizować się do gry przeciwko wyżej notowanym rywalom.

Wysokim zwycięstwo nad Wichrami Rzeczyca Długa odniosła Unia, ale beniaminek pojechał do Nowej Sarzyny mocno osłabiony i tej sytuacja „szóstka” nikogo dziwić nie powinna. Po trzy gole dla unitów strzelili: Eryk Sarzyński i Artur Łuczak. Ozdobą spotkania było trafienie tego pierwszego z rzutu wolnego.

AZALIA WOLA ZARCZYCKA – SOKÓŁ NISKO 2:5 (0:4)

0-1 Marut (2), 0-2 Młynarczyk (18), 0-3 Dziopak (40), 0-4 Młynarczyk (42), 1-4 Mendoń (68), 1-5 Marut (74), 2-5 Sypek (80).

AZALIA: Albrycht – M.Florek, Blezień, Ferenc, Kłos, Mendoń, Sypek, P.Florek, Zagaja (70 Siwiec), Modny (60 Perlak), Setlik,

SOKÓŁ: K.Moskal – Buczek (78 Kloc), Drelich, Stępień, Szewczyk (78 Tabaka), Marut (75 Janczyk), Bigas, F.Moskal, Serafin (65 Ecker), Dziopak (75 Kobylarz), Młynarczyk (78 Cichoń).

Sędziował Maksymilian Ciak. Żółte kartki: P.Florek, Perlak – F.Moskal, Bigas.

LKS BRZYSKA WOLA – STAL II STALOWA WOLA 1:3 (0:1)

0-1 Książek (34), 0-2 Książek (52), 1-2 Hacia (56), 1-3 Davidik (87)

BRZYSKA WOLA: Czenczek – Wilkos, Wrona, Kotulski (50 Sikorski), Sałek, Bzdoń, R.Kyć, A.Kyć, Staroń (90 Winiarski), Hacia (90 Leniart).

STAL: Konefał – Naslyan, Krajanowski, Burdzy, Panicz, Książek, Fedejko, Ziółkowski, Maj, Mucha, Davidik.

Sędziował Tomasz Wilk. Żółte kartki: Hacia, Wrona, A.Kyc – Naslayn, Ziółkowski.

W pozostałych meczach 23. kolejki:

Unia – Wichry 6:0 (2:0), Sarzyńki (3, 80, 83), Łuczak (37, 79, 84), Stal ND – Transdźwig 1:1 (1:0), Gorzelany (14) – Franus (55), Olimpia – Siarka II 1:3 (1:1), Błażejowicz (35) – Avetisyan (30), Tomaszewski (40), Broda (75), San – Stal Gorzyce 1:7 (1:3), Szymanek (19, 25, 58), Toś (2), Farian (60), Kwiatkowski (81), Guściora (85), Zdziary – Pogoń 0:0, pauzowało Łowisko.

W tabeli: 1. Sokół – 52 pkt, 2. Unia – 48 pkt, 3. Stal Gorzyce – 45 pkt

Najlepsi strzelcy: 17 – Szymanek (Stal Gorzyce), 16 – Anes Kherouf (Stal ND), 14 – Juda (Sokół).

24. kolejka, 14 maja: Stal Gorzyce – Azalia (11), Transdźwig – Łowisko (17), 15 maja: Siarka II – Brzyska Wola (11), Sokół – Zdziary (16), Pogoń – Unia (16), Wichry – Olimpia (16), Stal II – Stal ND (16), pauzuje San.