Z uwagi na nabór uzupełniający do projektu „Mikroinstalacje OZE” w dniach od 10 marca 2022 r. do 14 marca 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.30 w punkcie obsługi, utworzonym w celu weryfikacji mieszkańców biorących udział w projekcie, zlokalizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli (obok ZUS-u) będą przyjmowane wnioski mieszkańców zainteresowanych montażem na własnej posesji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bardzo proszę o rozpowszechnienie tej informacji w Państwa mediach.

Szczegóły na stronie www. stalowawola.pl

Nabór uzupełniający do projektu Mikroinstalacje OZE – Stalowa Wola – oficjalny portal miasta.