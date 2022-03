Ambulans medyczny Renault Traffic z SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, od 10 marca rozpoczął służbę w Radziechowie w Ukrainie. – To nasze miasto partnerskie. Staramy się je wspierać poprzez pomoc dla tamtejszego szpitala. Ta pomoc jest coraz większa, a podarowana karetka jest tego dowodem – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

– Pomoc dla Ukrainy musi być długofalowa. Zarówno tu, w Polsce – udzielana uchodźcom, jak i tam – dla mieszkańców, którzy postanowili zostać na miejscu i bronić ich kraju. Ukraińcy są bardzo wdzięczni za każde wsparcie, brakuje im teraz niemal wszystkiego. Tamtejsze lecznice już przed wojną dysponowały skromnymi zasobami, a teraz zostały one jeszcze dodatkowo uszczuplone, ponieważ cały sprzęt trafił w większości na front – mówi wicestarosta Mariusz Sołtys.

Dlatego też pomoc dla Radziechowa, które to miasto jest partnerem samorządowym powiatów stalowowolskiego i nyskiego oraz gminy Radomyśl nad Sanem, taka właśnie jest – długofalowa i zaplanowana na cały cykl działań. Zaczęło się od wysłanego w dniu 4 marca transportu lekarstw i materiałów medycznych – opatrunków, kroplówek, płynów dezynfekujących, itp., które udało się zakupić dzięki ofiarności i zaangażowaniu wielu środowisk. Zbiórki w tym celu przeprowadzono wśród pracowników Starostwa Powiatowego i radnych Powiatu Stalowowolskiego, pomoc przygotowała również gmina Radomyśl nad Sanem, a także członkowie Stowarzyszenia Nasza Lipa i mieszkańcy miejscowości Lipa w gminie Zaklików.

Ambulans z taboru stalowowolskiej lecznicy wspiera działania medyków w Ukrainie

Minęło zaledwie kilka dni, a dla radziechowskiej lecznicy przygotowano kolejną, dużą partię darów. – I co najważniejsze, włącznie z tym najważniejszym, o którym tamtejsza społeczność marzyła, a wydawał się nieosiągalny. Mówię o karetce, którą wspólnie z dyrekcją Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, postanowiliśmy przekazać tej ukraińskiej lecznicy. Dla nas, to najstarsza z kilku karetek w naszym taborze, a dla tamtejszego szpitala to sprzęt na wagę złota – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

– To tylko jeden samochód, ale może pomóc uratować wiele ludzkich istnień. Zwłaszcza teraz, gdy w Ukrainie trwa wojna – komentuje Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Przekazany do radziechowskiego szpitala ambulans, to Renault Traffic z 2005 roku. Mimo kilkunastoletniej służby w stalowowolskim szpitalu, karetka wciąż jest sprawna i nadal pozostawała w użyciu. Wprawdzie w ostatnim czasie miała charakter rezerwowego ambulansu, ale cały czas utrzymywano ją w gotowości do udziału w akcjach ratowniczych.

Ambulans wyjechał ze Stalowej Woli do Radziechowa w dniu 9 marca. Na granicę polsko-ukraińską zaprowadzili go Wiesław Ludyjan – koordynator transportu medyczno-sanitarnego w stalowowolskim Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym, a także wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys. Co ważne, karetka pojechała na Ukrainę nie tylko wyposażona w nosze i potrzebny sprzęt, ale również zapakowana niemal pod sufit kolejną partią sprzętu medycznego – strzykawkami, igłami, opatrunkami, kaniulami, aparatami do przetaczania krwi, itp.

Potrzeby są ogromne – powiat prowadzi zbiórkę

Powiat Stalowowolski przy finansowym wsparciu lokalnych firm i przedsiębiorców, już przygotowuje kolejny transport sprzętu medycznego. – Cieszę się, ponieważ odzew wśród naszych firm jest spory. Pokazują serce, chcą dzielić się tym co mają z ukraińską społecznością. Nasza zbiórka wciąż jeszcze trwa, ale wkrótce na pewno będziemy chcieli głośno i publicznie podziękować wszystkim darczyńcom. W tym miejscu ponawiam również apel o wspieranie prowadzonej przez nasz powiat zbiórki środków finansowych na rzecz Ukrainy – mówi starosta Janusz Zarzeczny.

Przypomnijmy, że pieniądze można wpłacać na konto: Powiat Stalowowolski ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola 85 9430 0006 0001 0041 2000 0001 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”