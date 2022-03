Niestety dobre chęci Polaków, którzy chcą pomagać uchodźcom z Ukrainy, mogą zostać wykorzystane przez oszustów. W Internecie pojawia się coraz więcej fałszywych stron organizacji charytatywnych zbierających pieniądze dla uchodźców z Ukrainy. Z kolei w Stalowej Woli mieszkańcy spotkali się z próbą nieuczciwego handlu.

– Chciałam ostrzec mieszkańców Stalowej Woli i okolic, że chodzą osoby podszywające się pod osoby z Ukrainy. Są to starsze panie, mają różaniec na szyi i tobołek z jakąś odzieżą. Płaczą, że jechały całą noc z Ukrainy, że nie mają za co nic kupić i że mają kołdry, na których pisze – kołdra polska wełniana – i żeby kupić od niej, żeby ona miała trochę pieniędzy. I pytamy się a skąd pani jest? Odpowiada no, że z Ukrainy. A z jakiego miasta? No to nam nie powiedziała. A później mój mąż poprosił o jakieś dokumenty, żeby wiedzieć, czy pani jest z Ukrainy. Ona nie ma, bo zostawiła w autobusie. I jak zaczęliśmy na nią bardziej naciskać, to powiedziała, że dziękuje i po prostu uciekła. Otworzyłam okno i patrzę, że ich jest trzy. Chodziły po prostu po blokach – mówi mieszkanka Stalowej Woli.

Przed nieuczciwymi osobami, które żerują na pomocy dla uchodźców przestrzega również stalowowolska policja.

– Ruszyły akcje pomocowe dla obywateli Ukrainy dotkniętych rosyjską inwazją. Wiele osób włączyło się w zbiórki pieniędzy i materiałów niezbędnych dla Ukraińców. Niestety nie brakuje też oszustów, którzy próbują wykorzystać okazję i wzbogacić się kosztem poszkodowanych. Ostrzegamy przed fałszywymi zbiórkami na rzecz ofiar konfliktu za naszą granicą. Zachowajmy rozwagę i czujność, a w sytuacji podejrzeń co do legalności zbiórki pieniędzy czy towarów, zgłaszajmy takie sytuacje na policję – przestrzega aspirant Przemysław Paleń z KPP w Stalowej Woli.

