Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Klimatu i Środowiska o dokonanie zamiany części nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Stalowa Wola. To kolejny krok na przód w kierunku utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa obradowała we wtorek 8 marca.

– Odbyła się bardzo istotna komisja ochrony środowiska, która zgodnie z ustawą tworzącą strategiczny park inwestycyjny, dedykowany dla utworzenia innowacyjnych zakładów pracy, stworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy na terenie Stalowej Woli zatwierdza w Sejmie proces pozyskania nieruchomości, na których będą lokowane te innowacyjne, nowe zakłady pracy – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Pozytywna decyzja komisji dotycząca zamiany nieruchomości pod Euro-Park Stalowa Wola

W głosowaniu udział wzięło 22 członków komisji, z czego 21 głosowało za, a jeden wstrzymał się od głosu. – To naprawdę wielki sukces, pokazujący, że te działania, które prowadzimy, uzyskują akceptację społeczną, mają wsparcie parlamentarzystów, komisji sejmowej i one również zabezpieczają cały proces pod względem środowiskowym. To chciałbym bardzo mocno podkreślić, że wszystkie działania, które prowadzimy w ramach utworzenia strategicznego parku inwestycyjnego, to działania oparte na najwyższym standardzie środowiskowym – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Jednym z pierwszych inwestorów na nowej strefie gospodarczej w Stalowej Woli jest koreańska firma SK Nexilis planująca budowę fabryki folii miedzianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W zakładzie będzie realizowany proces produkcji folii miedzianej, który będzie obejmował m.in. wstępną obróbkę surowca, proces trawienia miedzi, proces powlekania elektrolitycznego, cięcie oraz kontrolę jakości produktu wraz z załadunkiem do transportu.